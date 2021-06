Tagebuch-App „Day One“ gehört jetzt zu WordPress.com

Die populäre Tagebuch-App Day One (App Store-Link) kennt ihr sicherlich – und vielleicht ist sie bei euch ja sogar im Einsatz. Im Hintergrund ändert sich nun einiges, denn Automattic hat Day One einverleibt. Automattic ist übrigens die Firma, die hinter WordPress.com und Tumblr steckt.

Day One wird weiterhin von CEO und Gründer Paul Mayne geführt und soll auch in Zukunft um neue Funktionen ergänzt werden. Unter anderen stehen Support für Markdown, ein Instagram Importer sowie neue Vorlagen auf dem Plan.

Wie teuer die Übernahme war, wurde nicht kommuniziert. Day One kann weiterhin kostenlos geladen und genutzt werden, alle Funktionen gibt es aber nur im Premium-Abo. Folgende Vorteile bietet Premium:

Wenn ein kleines Softwareunternehmen von einem größeren Unternehmen übernommen wird, wird das ursprüngliche Team oft von dem größeren Unternehmen geschluckt. Das ist hier nicht der Fall. Ich bleibe an der Spitze von Day One und leite das gleiche leidenschaftliche Team, das bis heute für die Entwicklung und das Design der App verantwortlich war. Das bedeutet, dass das Day One, auf das Sie sich verlassen, um Ihre Gedanken, Fotos, Videos, Audioaufnahmen und vieles mehr zu speichern, nicht verschwinden wird. Stattdessen wird die App nur besser werden, mit zukünftigen Integrationen mit Tumblr und WordPress.com. Seien Sie versichert, dass es keine Pläne gibt, die Privatsphäre von Day One zu ändern; der sichere Schutz von Erinnerungen und die Schaffung eines 100% persönlichen Raums ist die Grundlage, auf der dieses Unternehmen aufgebaut wurde.