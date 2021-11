Tedee Keypad für das gleichnamige Smart Lock angekündigt

Im Artikel rund um den reduzierten Nuki Opener haben wir kurz erwähnt, dass wir bei uns im Büro das Tedee Smart Lock nutzen, es dafür aber noch kein Zubehör gibt. Das wird sich schon bald ändern, denn der Hersteller hat heute offiziell das Tedee Keypad vorgestellt. Mit diesem kleinen Zubehör bekommt man einen weiteren Weg, die mit dem smarten Türschloss ausgestattete Tür zu entriegeln.

Das Tedee Keypad wird 79 Euro kosten und ist damit genau so teuer wie die Konkurrenz aus Österreich. Und auch die Grundfunktion ist identisch, denn auch beim Tedee Keypad kann man die Tür nach Eingabe eines PINs öffnen. Und doch gibt es einige Unterschiede.

Während das Nuki Keypad nur über 9 Ziffern und eine Pfeiltaste verfügt, kann man auf dem Tedee Keypad alle Zahlen von 0 bis 9 nutzen. Außerdem gibt es drei weitere Tasten, etwa zum Löschen der Eingabe und zum Entriegeln nach der erfolgten PIN-Eingabe. Dieser kann übrigens aus sechs oder zehn Ziffern bestehend, insgesamt können auf dem Tedee Keypad 100 aktive PINs verwendet werden.

Die Stromversorgung wird mit drei AAA-Batterien sichergestellt, was sich natürlich in den Abmessungen bemerkbar macht. 48mm x 135mm x 28mm gibt der Hersteller für das Tedee Keypad an. Das Nuki Keypad ist deutlich kompakter und bietet mit seinen zwei Knopfzellen eine Batterielaufzeit von 12 bis 18 Monaten. Man darf gespannt sein, wo sich Tedee hier positionieren wird. Die Installation erfolgt entweder mit Klebeband oder Schrauben.

Mit dem Start des Tedee Keypad ist Anfang 2022 zu rechnen. Wir werden uns das Zubehör für das smarte Schloss natürlich noch einmal im Detail ansehen, sobald wir es in die Finger bekommen.