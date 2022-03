Tedee Smart Lock jetzt auch in Schwarz erhältlich

Mal geht es in die eine, mal in die andere Richtung. Während die Kollegen von Nuki mit einem schwarzen Smart Lock gestartet sind und mittlerweile auch eine Variante in Weiß und Silber auf den Markt gebracht haben, sieht es bei Tedee genau anders herum aus. Dort legte man mit einem weißen Smart Lock los und liefert nun eine schwarte Variante aus.

Für Nutzerinnen und Nutzer ist das natürlich eine feine Sache, denn je nach Farbe der Innenseite der Haus- oder Wohnungstür kann man sich für das jeweilige Modell entscheiden.

An unserer dunklen Büro-Tür würde das neue Tedee Smart Lock in Schwarz sicherlich richtig gut ausgehen. Ein Farbwechsel ist aber ganz schön teuer, denn der Preis bleibt mit 279 Euro unverändert. Es ist sicherlich eher ein Angebot für Neukunden.

Was uns am Tedee Smart Lock gefällt? Es ist äußerst kompakt und arbeitet relativ leise. Das Auto-Unlock funktioniert mittlerweile zuverlässig, wenn auch noch nicht ganz auf Nuki-Niveau. Im Zusammenspiel mit der separat erhältlichen Tedee Bridge ist die Anbindung an HomeKit kein Problem. Klasse: Zum Aufladen gibt es ein langes, magnetisches Kabel – so passiert nichts, wenn doch mal jemand die Tür von außen öffnet, während das Smart Lock innen geladen wird.