TerraMow-Mähroboter: Optimierte V-Serie angekündigt

TerraMow hat eine verbesserte Version seiner Mähroboter der V-Serie vorgestellt. Erhältlich ist diese künftig in den Ausführungen V600 und V1000. Dank der optimierten TerraVision-2.0-Technologie sollen beide Roboter nun in der Lage sein, die Rasenfläche vollständig eigenständig kartieren können. Preis und Launchtermin sind noch nicht bekannt gegeben.

Wie bei anderen Mährobotern auch steht die Zahl hinter dem V bei beiden Modellen jeweils für die Quadratmeter-Anzahl, auf die der Roboter ausgelegt ist. Der V600 ist demnach für Flächen bis 600 Quadratmeter Rasenfläche geeignet, der V1000 für Flächen bis 1.000 Quadratmetern.

Da die V-Serie, wie auch die zuletzt optimierte S-Serie, nun über KI-Support verfügen, sind sie nun in der Lage, Rasenfläche ohne Begrenzungsdraht oder RTK zu kartieren; das Kartieren funktioniert also eigenständig über TerraVision 2.0.

Verbessert wurden darüber hinaus auch das Live-Video, der Randschnitt und das Verhalten bei Engstellen. Die V-Serie möchte außerdem durch ihr besonders leises Arbeiten und ihre 3D-Hinderniserkennung überzeugen.

Verkaufsstart noch nicht bekannt gegeben

Die offizielle Vorstellung der V-Serie findet in diesem Jahr auf der spoga+gafa-Messe in Köln statt. Wann die Geräte offiziell im Handel erhältlich sein werden, ist bislang noch nicht bekannt. Auch zum Preis gibt es bislang keine näheren Informationen.

Interessant ist die Entwicklung und Ankündigung eines neues Produkts allemal. Die Technik des letzten Mähroboters wurde an Anker verkauft, die damit den Eufy E15 und E18 auf den Markt gebracht haben. Auch dieser Mähroboter konnte bereits Rasenflächen eigenständig erkennen, was bei uns in der Praxis auch sehr gut funktioniert hat. Auf Amazon zählt der Eufy E15, der für Rasenflächen bis 800 Quadratmeter geeignet ist, zu den Bestellern und ist mittlerweile sofort lieferbar. Wir sind gespannt, wo sich das neue Modell von TerraMow einsortieren wird.