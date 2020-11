Teufel Supreme On: Neuer High-End On-Ear-Kopfhörer mit USB-C

Das nächste neue Teufel-Produkt startet. Der Teufel Supreme On ist ein On-Ear-Kopfhörer mit circa 20 Stunden Akkulaufzeit. Endlich kommt auch hier USB-C zum Einsatz. Verfügbar ist der Kopfhörer in sechs verschiedenen Farben.

Oohraufliegender und hochwertig verarbeiteter Bluetooth-Kopfhörer mit Linear-HD-Treiber und effektiver Außenschalldämpfung

Bluetooth mit apt-X® und AAC für Musikstreaming in CD-ähnlicher Qualität von Spotify, Deezer, Youtube, Apple Music und Co.

Freisprecheinrichtung mit zwei Mikrofonen für kabelloses Telefonieren, Skypen, Facetime, Sprachsteuerung über Google/Siri in hoher Klangqualität

ShareMe-Funktion: zwei SUPREME ON kabellos mit einer Quelle verbinden

Joystick für Musiksteuerung (Play/Pause, Lautstärke, Titelsprung)

Auto-Play: startet die Wiedergabe, sobald der Kopfhörer aufgesetzt wird und pausiert, wenn er abgenommen wird

circa 20 Stunden Akkulaufzeit bei mittlerer Lautstärke

Linear-HD-Treiber mit Neodym-Magneten für präzise Höhen und starken Kickbass

stabiler Kopfbügel aus Federstahl, große, weiche Ohrpolster, geringer Auflagedruck, für lange Hörsessions und Brillenträger geeignet, zum Transport faltbar

Transportbeutel, USB-C-Ladekabel und Anschlusskabel (Miniklinke) für Kabelbetrieb selbst bei leerem Akku im Lieferumfang

Wir haben den Teufel Supreme On schon vorliegend und testen fleißig. Unseren ausführlicher Bericht gibt es in den nächsten Wochen. Wer schon jetzt zuschlagen möchte, zahlt für den Supreme On 149,99 Euro (aktuell nur 146,21 Euro). Verfügbar ist dieser in den Farbvarianten Night Black, Moon Gray, Pale Gold, Sand White, Ivy Green und Space Blue.