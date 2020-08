The House of Da Vinci 2: Tolles Puzzle-Abenteuer erstmals günstiger

Im Dezember 2019 erschienen, kann The House of Da Vinci 2 (App Store-Link) jetzt erstmals günstiger gekauft werden. Der Preis des Premium-Abenteuers ist von 5,49 Euro auf 3,49 Euro gefallen. Der Download ist 2,5 GB groß und erinnert an die bekannte Rätsel-Reihe The Room.

Das Spiel beginnt im Castello Estense im italienischen Ferrara im Jahr 1495. Die erste Mission startet gleich spektakulär: Man muss aus einer düsteren Gefängniszelle ausbrechen und hat dabei nur wenig, was man als Hilfsmittel verwenden kann. Mit Hilfe von Wischgesten lässt es sich in der Umgebung umsehen, ein Fingertipp nimmt nützliche Gegenstände ins Inventar auf, und beizeiten können auch Objekte miteinander zu einem neuen Hilfsmittel kombiniert werden. Ist es Ironie des Schicksals, dass dem Gefangenen ausgerechnet ein Folterinstrument hilft, die Flucht durch die Katakomben anzutreten?

Auch bei den Umgebungen merkt man, wie viel Mühe sich die Entwickler auch im zweiten Teil der Serie gegeben haben. Fantastische Lichtstimmungen, sanft flackernde Kerzen, plätscherndes Wasser, Sonnenstrahlen, die durch pittoreske Fenster scheinen – das sind nur einige der Beispiele, die einem beim Spielen dieses wunderschönen Abenteuers in grafischer Hinsicht begegnen. Abgerundet wird dies mit einem orchestralen Soundtrack und auf den Punkt gebrachten Geräuschen, die dem Ambiente zuträglich sind.

Werft abschließend einen Blick in den entsprechenden Trailer und entscheidet dann, ob euch das Spiel anspricht. Bei mehr als 2.200 Bewertungen gibt es im Schnitt richtig gute 4,8 Sterne.