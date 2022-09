Threema: Neue Funktionen für den sicheren Messenger

Es ist zum Haare raufen: Obwohl in meiner Familie unglaublich viele iPhones im Einsatz sind, laufen diverse Familien-Chats und Einzel-Unterhaltungen dann doch wieder über WhatsApp. Auch mit alternativen Messengern haben wir es schon mal versucht – erfolglos. Dabei wäre doch gerade Threema (App Store-Link) aus der Schweiz eine wirklich gute Alternative, insbesondere was Privatsphäre und Datenschutz anbelangt.

Die 4,99 Euro teure Threema-App für iPhone und iPad hat gestern ein Update erhalten und steht jetzt in Version 4.8 zum Download bereit. Unter anderem kann man Chats jetzt als privat markieren und so nicht nur mit einem Passwort schützen, sondern sie auch aus der Chat-Übersicht verbannen. Ebenso lassen sich nun alte Chats, die man aber nicht komplett löschen möchte, in ein Archiv verschieben.

Was hat Threema noch alles gelernt? Mit dem jüngsten Update ist es auch möglich, die Lesebestätigung und den Tippen-Hinweis für jeden Kontakt separat festzulegen. Ebenso lässt sich die Chatübersicht nach Kontakt- und Gruppen-Namen sowie Threema-IDs filtern. Und das sind die weiteren Neuerungen in Version 4.8:

Überarbeitete Kontakt- und Gruppendetails sowie verschiedene weitere UI-Anpassungen

Ukrainisch und Slowakisch als neue Sprachen hinzugefügt

Die interne Nachrichtenverarbeitung wurde komplett überarbeitet und für kommende Neuerungen vorbereitet

Verschiedene weitere Verbesserungen für kommende Neuerungen

Zudem gibt uns Threema noch zwei nicht ganz unwesentliche Informationen mit auf den Weg: