TikTok: Deal mit Oracle und Walmart verhindert Verbot in den USA

Um die Videoplattform TikTok (App Store-Link) hatte es in der jüngeren Vergangenheit einigen Wirbel gegeben. Die US-Regierung um Präsident Trump hatte Sicherheits- und Datenschutz-Bedenken im Hinblick auf den chinesischen Ursprung der Anwendung, und drohte damit, die App in den USA zu verbieten, sofern sich kein US-Unternehmen finden würde, das das TikTok-Geschäft übernimmt.

Nachdem es erste Bemühungen und Gespräche mit Microsoft gegeben hatte, der Mutterkonzern TikToks, ByteDance, dem Deal dann aber nicht zustimmte, stand das beliebte Video-Netzwerk in den Vereinigten Staaten kurz vor dem Aus. Neue Downloads in den App Stores wären nach dem Verbot nicht mehr möglich gewesen. Wenige Stunden vor dem offiziellen Verbot wurde dann von Seiten TikToks jedoch ein Abkommen angekündigt, das auch vom Präsidenten Donald Trump abgesegnet worden ist. Das US-Verbot von TikTok ist damit vorerst um eine Woche nach hinten verschoben.

Oracle soll Datenspeicherung von TikTok übernehmen

Die Interims-Chefin von TikTok, Vanessa Pappas, erklärte am Samstag in einem Newsroom-Beitrag, dass TikTok eine Übereinkunft mit Oracle und Walmart getroffen hat, die die App in den USA fortbestehen lässt. Laut Bloomberg hat auch US-Präsident Donald Trump diesem Deal zugestimmt.

Grundsätzlich wird dieser Deal ein neues Unternehmen namens TikTok Global schaffen, bei dem Oracle und Walmart zusammen mit bis zu 20 Prozent beteiligt sein werden. TikTok Global wird in den USA ansässig sein und soll damit auch 25.000 Jobs schaffen. Das Software-Unternehmen Oracle soll dabei die Datenspeicherung der Nutzer übernehmen und einen Fokus auf Privatsphäre legen. Bytedance einigte sich außerdem darauf, über TikTok Global 5 Milliarden USD in einen neuen Bildungsfonds zu zahlen. Präsident Trump nannte das Ergebnis laut Bloomberg „einen großartigen Deal für Amerika“.