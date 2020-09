DataMan: Datenverbrauchs-App jetzt mit eigenem Widget für iOS 14

Der Entwickler Johnny Ixe ist kein Unbekannter für uns: Mit seiner iOS-App DataMan (App Store-Link) landete er schon mehrfach in unserer Berichterstattung. DataMan ist zum Preis von 1,09 Euro im App Store für iPhones und die Apple Watch erhältlich und kann über ein Pro-Abonnement mit weiteren optionalen Features ausgestattet werden. Der Download ist nur 4 MB groß und benötigt iOS 14.0 sowie watchOS 7.0, auch eine deutsche Lokalisierung ist mit an Bord.

Mit DataMan bekommt man eine „einfachste und übersichtlichste App zum Messen des Datenverbrauchs auf Ihrem Handy“, so die Aussage des Entwicklers. „Sie erfahren auf einen Blick, ob Sie im sicheren Rahmen sind und wie viele Daten Sie schon verbraucht haben.“ Besitzer einer Apple Watch können darüber hinaus auch direkt am Handgelenk entsprechende Informationen einsehen. DataMan unterstützt alle Netzbetreiber und lässt sich selbst im heimischen WLAN-Netzwerk verwenden.

Auch Unterstützung für watchOS 7 mit neuem Update

Möchte man weitere Funktionen nutzen, wie beispielsweise den Export von Daten, mehrere Mobilfunkverträge, Orte der Datennutzung auf einer Karte einsehen, weitere Farblayouts, eine Stunden- und Tagesstatistik oder die Möglichkeit, mobile Daten mit in den nächsten Abrechnungszeitraum zu übernehmen, wird das Pro-Abonnement fällig.

Mit dem Release von iOS 14 besteht nun auch die Möglichkeit für Entwickler, eigene Widgets für ihre Apps auf dem Homescreen der Nutzer zu platzieren. Dieser Option ist nun auch Johnny Ixe mit dem jüngsten Update von DataMan auf Version 14.0 nachgekommen. Mit dieser Version gibt es ab sofort ein Datenverbrauchs-Widget in zwei Größen, das den aktuellen Stand in Prozent vom Gesamtvolumen sowie optional die verbleibenden Tage im Abrechnungszeitraum und das restliche Datenvolumen in MB auf einen Blick anzeigt. Zudem gibt es mit der Aktualisierung ein überarbeitetes Siri-Interface, intelligente Daten-Vorhersagen und einen watchOS 7-Support. Das Update auf Version 14.0 von DataMan steht allen Nutzern ab sofort kostenlos im deutschen App Store zur Verfügung.