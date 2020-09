TORRO Messenger: Minimalistische Echtledertasche für iPad Pro und MacBook

Wer mit dem iPad Pro und/oder dem MacBook unterwegs ist, setzt oft auf eine Schutzhülle, um den Transport für das teure Gadget möglichst sicher und komfortabel zu gestalten. Auch wir hatten in der Vergangenheit bereits einige Exemplare für das iPad Pro und das MacBook Air vorgestellt. Was aber, wenn man doch noch etwas Zubehör, vielleicht noch einen Notizblock oder eine Zeitung, mitnehmen möchte, aber nicht gleich den klobigen Business-Rucksack oder die Reisetasche umhängen will?

Für solche Zwecke eignet sich der TORRO Messenger des englischen Premium-Herstellers aus Newcastle upon Tyne. Die Umhängetasche kann MacBooks bis 13″ beherbergen und bringt neben dem MacBook auch noch optional ein iPad samt Magic Keyboard Case im Hauptfach unter. Erhältlich ist der TORRO Messenger aktuell in drei stilvollen Farben – Schwarz, Hellbraun und Dunkelbraun – und kann zum Preis von 110 Euro bei Amazon bestellt werden.

Ein echtes Leichtgewicht: Nur 475 Gramm Gewicht

Der TORRO Messenger wird aus edlem Rindsleder gefertigt und verfügt über die Maße von 35 x 26 x 3 cm sowie ein Leergewicht von etwa 475 Gramm. Der Verschluss erfolgt über einen umliegenden Reißverschluss, der auf der Innenseite zusätzlich mit einer Lederlasche geschützt wird. So nehmen die dort verstauten Apple-Geräte keinen Schaden durch das Scheuern von Metall auf Metall. Ebenfalls für Sicherheit sorgt ein Inlay aus weichem Mikrofaser, so dass sich Laptops und Tablets gleich wohl fühlen. Neben dem Hauptfach für Laptops bis 13″ Größe gibt es auch einen vorgelagerten Einschub, in dem sich ein iPad oder auch Kabel, ein Magazin oder Dokumente unterbringen lassen.

Sonstige Fächer für Kleinteile oder einen Karabiner für Schlüssel gibt es im Inneren nicht – aufgrund des aufgeräumten Designs sollte man hier aber trotzdem keine Probleme haben, kleine Gegenstände wiederzufinden. Ein Daypack ist der TORRO Messenger aber definitiv nicht: Kleine Wasserflaschen bis 500 ml oder ein A4-Collegeblock sind durchaus noch zum Transport mit der Umhängetasche geeignet, aber größere Wasserflaschen, Aktenordner oder weiteres müssen außen vor bleiben. Durch die leichte Polsterung der Tasche ist der Inhalt zudem vor Stößen geschützt. Wer jedoch bei Stürzen aus größerer Höhe auf Nummer Sicher gehen will, sollte um das MacBook ein zusätzliches Schutzsleeve, beispielsweise aus Filz oder Neopren, legen.

Hochwertiges, glattes Rindsleder und abnehmbarer Schultergurt

Besonders praktisch hingegen ist der stufenlos verstellbare Schultergurt des TORRO Messengers, der mit zwei verchromten Karabinern an der Tasche befestigt wird und bei Bedarf auch abgenommen werden kann – falls man die schmal bemessene Tasche als Sleeve unter dem Arm tragen möchte. Am etwa 3 cm breiten Schultergurt findet sich außerdem ein Schulterpolster aus Leder, um für mehr Komfort beim Transport zu sorgen. Abnehmen lässt es sich vom Schultergurt allerdings nicht.

Ich konnte den TORRO Messenger in den vergangenen Wochen in der dunkelbraunen Variante selbst ausprobieren und war vor allem begeistert von der Verarbeitungsqualität und dem hochwertig wirkenden, herb riechenden und sehr glatten Rindsleder. Zudem verzichtet der Hersteller auf großformatige Firmenschriftzüge oder andere auffällige Präsentationsmaßnahmen, lediglich ein kleiner stilisierter Bullenkopf findet sich in der unteren Ecke der Vorderseite. Auch der umliegende Reißverschluss lässt sich leicht und ohne Ruckeln und Klemmen öffnen und schließen, der Schultergurt zudem über die beiden Karabiner binnen Sekunden abnehmen. Für alle MacBook- und iPad-Besitzer, die nach einer edlen Möglichkeit suchen, ihre Geräte aufzubewahren und zu transportieren, ist der TORRO Messenger daher eine hervorragende Investition.