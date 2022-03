Trivia Quest: Netflix startet interaktives Tagesquiz ab dem 1. April

Netflix baut die Gaming-Sparte weiter aus und bietet am dem 1. April (kein Aprilscherz!) ein interaktives Tagesquiz an. Im April wird es 30 Folgen geben, die jeweils aus 24 Fragen bestehen – 12 davon sind eher einfach, die weiteren 12 echt knifflig. Die Fragen stammen aus verschiedenen Kategorien wie Wissenschaft, Geschichte, Unterhaltung, Sport, Kunst und Geografie und funktionieren nach dem Multiple-Choice-Prinzip mit jeweils vier Antwortoptionen.

Ähnlich wie bei unseren interaktiven Specials folgt auch Trivia Quest einer Geschichte, in der die Mitspielenden unserem Helden Willy bei seiner Aufgabe helfen müssen, die animierten Bewohner von Trivialand vor dem bösen Rocky zu retten, der das gesamte Wissen der Welt an sich bringen will. So liegt es also an euch, die richtigen Antworten zu geben und damit die Welt zu retten.