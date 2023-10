Tuo Kontaktsensor für Fenster und Türen setzt auf Matter

Wenn es um den Smart Home Standard Matter geht, der in diesem Monat mit dem Update auf Version 1.2 ja endlich etwas spannender wird, dann ist der Münchner Hersteller Eve Systems einer der Vorreiter. Mittlerweile gibt es aber einige etwas günstigere Alternativen.

Falls ihr auf der Suche nach einem Kontaktsensor mit Matter-Unterstützung seid, beispielsweise um den Zustand eines Fensters oder einer Tür zu überwachen, dann könnt ihr jetzt auch zum Tuo Kontaktsensor greifen. Mit einem Preis von 40,57 Euro ist das Smart Home Gadget rund 10 Euro günstiger als der vergleichbare Eve Door & Window.

Der Tuo Kontaktsensor setzt auf das Thread-Protokoll, was ebenfalls positiv zu erwähnen ist. Die Stromversorgung erfolgt ganz klassische über eine CR2450-Knopfzelle, die bis zu 2 Jahre lang halten soll. Funktional gibt es ansonsten keine großen Überraschungen – was will man sonst auch von einem einfachen Kontaktsensor erwarten.

Attraktiv ist wie gesagt der Preis. Derzeit werden 40,57 Euro fällig – das ist der Endpreis für einen US-Import. Prinzipiell dürfte der Preis sogar eher noch fallen, wenn der Tuo Kontaktsensor über ein deutsches Versandlager verfügbar gemacht wird. Ob und wann das der Fall sein wird, wissen wir leider nicht.