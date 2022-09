Ventusky: Wetter-App stellt nun auch auf Abo-Modell um

Nachdem die jahrelang sehr beliebte Wetter-App WeatherPro nicht mehr so richtig weiterentwickelt wurde, ist die WarnWetter-App des DWD und auch die App Ventusky Wetterkarten (App Store-Link) eine gute Alternative. Letztere hält diverse Wetterkarten, unter anderem für die Temperatur, Wind, Windböen, Niederschlag, Wolkendecke, Schneedecke, Luftdruck, Nullgradgrenze und mehr bereit.

Während der Abruf am Desktop über die Webseite www.ventusky.com kostenlos erfolgen kann, musste die App für iPhone und iPad bisher einmalig mit 3,99 Euro entlohnt werden. Dafür gibt es aber auch eine richtig gute iOS-App, die stetig weiterentwickelt und um neue Funktionen ergänzt wird. Nutzen lässt sich Ventusky bei 76 MB an freiem Speicherplatz ab iOS bzw. iPadOS 10.0 oder neuer, und das auch in deutscher Sprache.

Mit dem 31. August 2022 hat das Entwicklerteam von Ventusky ein weiteres Update im deutschen App Store veröffentlicht, das eine wichtige Neuerung für bestehende und neue User mit sich bringt. In Version 21 von Ventusky wird nun erstmals ein Freemium-Modell inklusive eines jährlichen Abonnements eingeführt. Das Team erklärt dazu:

„Alle Funktionen bleiben jedoch für alle Nutzer, die die Anwendung vor dieser Änderung erworben und unterstützt haben, für immer verfügbar. Wenn Sie Probleme haben, auf den Inhalt der Anwendung zuzugreifen, kontaktieren Sie uns unter info@ventusky.com.“

Somit gilt das Freemium-Konzept und der Zugriff auf alle Features über ein kostenpflichtiges Abonnement, das mit 3,99 Euro/Jahr zu Buche schlägt, lediglich für alle Nutzer und Nutzerinnen, die Ventusky neu herunterladen. Ebenfalls neu in Version 21 ist die Darstellung aller gesuchten und gespeicherten Städte auf der Karte sowie die üblichen Fehlerbehebungen. Die Aktualisierung auf Version 21 von Ventusky ist ab sofort kostenlos im deutschen App Store verfügbar.