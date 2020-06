VR-Banking: Runderneuerte Banking-App ist in Arbeit

Als DKB-Kunde kann ich ein Lied davon singen: Die entsprechende iOS-App ist wirklich nicht gut. Eine Neuentwicklung ist in Arbeit, weitere Infos wollte man mit mir aber nicht teilen. Doch heute legen wir den Fokus auf die VR-Banken.

Denn auch die Kunden der Volksbanken Raiffeisenbanken sind nicht mit einer tollen iOS-App gesegnet. Bei knapp 12.000 Bewertungen gibt es im Schnitt nur 3,1 Sterne. Mehr kann ich zu der App gar nicht sagen, da ich sie nicht nutze. Aber: Eine runderneuerte Banking-App ist in Sicht.

Die aktuelle VR-Banking Applikation heißt ab sofort “VR-Banking Classic“. Mit dem gestrigen Update auf Version 20.13.4 hat man die Umbenennung vorgenommen, da man intern schon die neue Version testet, die nicht den gleichen Namen tragen darf. Die VR-Bank München hält fest:

Aus der VR-Banking App wird vorübergehend die VR Banking Classic. Hintergrund: Mit der neuen App für Privat- und Firmenkunden befinden wir uns seit Beginn des Monats Mai 2020 in einer Family-and-Friends-Phase. Für die neue App werden wir an der bisherigen, etablierten Bezeichnung VR Banking festhalten. Da im App-Store keine unterschiedlichen Apps den identischen Namen haben können, wurde die aktuelle Version (20.13.4) mit dem Zusatz “Classic” versehen. Einen Hinweis zum geänderten Namen erhalten Sie im jeweiligen Store. In der App selbst hat sich dadurch nichts geändert. Auch das Icon ist gleich geblieben.