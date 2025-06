watchOS 26: Update bringt das iPhone-Kontrollzentrum auf die Smartwatch

Mit dem neuen watchOS 26, das von Apple während der WWDC 2025-Keynote in der vergangenen Woche vorgestellt wurde, wird in diesem Herbst auch offiziell ein neues Kontrollzentrum Einzug auf die Apple-Smartwatch halten. Das Kontrollzentrum, das bisher auf der Apple Watch aus einigen voreingestellten Steuerungsoptionen bestand, wird sich dann an das Kontrollzentrum des iPhones anpassen.

Mit watchOS 26 sollen die Kontrollmöglichkeiten, die auch in der Auswahl auf dem iPhone verfügbar sind, automatisch auf der Apple Watch verfügbar sein. Dies wird auch der Fall sein, wenn die iOS-App, die das entsprechende Steuerelement anbietet, nicht über eine eigene watchOS-Anwendung verfügt. Die damit verbundene Aktion wird dann einfach auf dem iPhone ausgeführt. Auch für Entwickler und Entwicklerinnen gibt es diesbezüglich unter watchOS 26 neue Optionen, wie MacRumors berichtet:

„Entwickler von watchOS-Apps können auch völlig neue benutzerdefinierte Steuerelemente für watchOS erstellen. In diesem Fall wird die Aktion direkt auf der Apple Watch ausgeführt. Die benutzerdefinierten Steuerelemente können sogar der Aktionstaste auf allen Apple Watch Ultra-Modellen zugewiesen werden.“

Das bisherige auf der Apple Watch vorhandene Kontrollzentrum ist vergleichsweise limitiert, und bietet aktuell nur Aktionen von Apple selbst an, beispielsweise zum Ein- und Ausschalten des Flugzeug-, Fokus- oder Theatermodus, eine Taschenlampe, den Akkustand, Gerätetöne oder auch das Aktivieren bzw. Deaktivieren von WLAN.

Auf das Kontrollzentrum lässt sich auf der Apple Watch zugreifen, wenn man die untere Seitentaste der Smartwatch einmal drückt. Die Betaversion von watchOS 26 ist bereits für Modelle ab der Apple Watch 6 und neuer verfügbar, das offizielle Release soll dann voraussichtlich im September oder Oktober dieses Jahres erfolgen.