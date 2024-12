WaterField Tech Folio: Alle wichtigen Tech-Accessoires an einem Ort versammelt

Ich gebe es gerne und offen zu: Ich bin ein großer Fan von WaterField Designs, der Taschen- und Zubehör-Manufaktur aus San Francisco im US-amerikanischen Bundesstaat Kalifornien. Im Verlauf der letzten Jahre habe ich bereits einige Exemplare aus dem Portfolio des Herstellers ausprobieren dürfen und kann ohne Umschweife sagen, dass mich die Taschen, Rucksäcke und weitere Accessoires noch nie enttäuscht haben.

Mit der Veröffentlichung der neuen MacBook Pro-Generation im vergangenen Monat hat auch WaterField nun die mittlerweile zweite Generation des hauseigenen Tech Folios veröffentlicht, das sich vor allem, aber nicht nur exklusiv für die neuen MacBook-Modelle eignet. Erhältlich in insgesamt drei verschiedenen Größen, die von „Compact“ (bis iPad Pro 11″ M4 mit Magic Keyboard) über „Medium“ (bis 14″ MacBook Pro) zu „Large“ (bis 16″ MacBook Pro) gehen und in den drei Farben Forza Blue/Schwarzes Leder, Waxed Canvas/Chocolate Leder und Ballistic Nylon/Schwarzes Leder ab sofort bei WaterField Designs verfügbar sind. WaterField Designs berichtet:

„Die zweite Auflage des beliebten Tech Folio ist der ultimative Organizer für alle technischen Geräte, damit du immer gut vorbereitet bist. Die durchsichtigen Reißverschlusstaschen, die erweiterbaren Faltenfächer und das Folio-Format bieten eine effiziente Möglichkeit zur Aufbewahrung von leicht zu verlierenden Gadgets und sperrigem Zubehör. Dieses Ordnungssystem macht es einfach, den richtigen Dongle, Adapter oder das richtige Kabel zu finden, wenn du es brauchst.“

Gepolsterte und leicht zugängliche Innentaschen

Die integrierte gepolsterte Laptop- oder Tablet-Hülle und das umfangreich ausgestattete, leicht zugängliche Taschensystem machen diese verbesserten Technik-Organizer ideal für Branchen wie Software-Entwicklung, Webdesign, digitale Redaktionen, IT-Beratung und alle Personen, die den ganzen Tag über einen nahtlosen Zugriff auf ihre technischen Hilfsmittel benötigen. Das sind einige der Highlights des WaterField Tech Folios:

Transparente Taschen: Eine Vielzahl von Innentaschen mit Reißverschluss aus durchsichtigem Monolite Ripstop-Gewebe organisiert die Ausrüstung und sorgt für sofortige Sichtbarkeit. Monolite ist abriebfest und eignet sich sogar für spitze Gegenstände. Die Taschen bieten Platz für gängiges technisches Zubehör in verschiedenen Formen und Größen.

Eine Vielzahl von Innentaschen mit Reißverschluss aus durchsichtigem Monolite Ripstop-Gewebe organisiert die Ausrüstung und sorgt für sofortige Sichtbarkeit. Monolite ist abriebfest und eignet sich sogar für spitze Gegenstände. Die Taschen bieten Platz für gängiges technisches Zubehör in verschiedenen Formen und Größen. Gepolsterte Taschen: Weiche, nach oben offene Taschen bieten sicheren Halt und Schutz für größere Gegenstände wie Festplatten, Ersatzakkus oder Netzteile.

Weiche, nach oben offene Taschen bieten sicheren Halt und Schutz für größere Gegenstände wie Festplatten, Ersatzakkus oder Netzteile. Verbesserter Laptop-Schutz: Die gepolsterten Laptop-Fächer verfügen jetzt über seitliche Aussparungen, die das Aufladen im Koffer und das Einsetzen und Herausnehmen des Geräts erleichtern. Die Fächer sind mit Vliesstoff ausgekleidet, der mit weichem Schaumstoff laminiert ist.

Die gepolsterten Laptop-Fächer verfügen jetzt über seitliche Aussparungen, die das Aufladen im Koffer und das Einsetzen und Herausnehmen des Geräts erleichtern. Die Fächer sind mit Vliesstoff ausgekleidet, der mit weichem Schaumstoff laminiert ist. Gepolsterte Griffe: Die neuen ergonomischen Griffe bestehen aus weichem Nylongewebe und einer 6 mm dicken Neoprenpolsterung für mehr Komfort (bei den mittleren und großen Versionen).

Die neuen ergonomischen Griffe bestehen aus weichem Nylongewebe und einer 6 mm dicken Neoprenpolsterung für mehr Komfort (bei den mittleren und großen Versionen). Silbernes Innenfutter: Ein neues silberfarbenes Innenfutter verbessert die Sichtbarkeit und sorgt gleichzeitig für eine professionelle Ästhetik. Das Rautenmuster sorgt für Festigkeit und Haltbarkeit.

Ein neues silberfarbenes Innenfutter verbessert die Sichtbarkeit und sorgt gleichzeitig für eine professionelle Ästhetik. Das Rautenmuster sorgt für Festigkeit und Haltbarkeit. Schnell zugängliche Fronttaschen: Wasserdichte Reißverschlüsse sichern eine Vorderseite, die sich öffnen lässt, um zusätzliche Taschen für häufig benötigte Gegenstände wie Smartphones, Stifte und Schreibgeräte zu öffnen.

Mit einer Dicke von nur 3,8 cm und einem Gewicht zwischen 567 (Small) und 794 Gramm (Large) ist das aktualisierte Tech Folio zudem ein vergleichsweise leichter Begleiter im Tech-Alltag. Ich selbst hatte bereits die Möglichkeit, mir die Neuerscheinung von WaterField Designs genauer ansehen zu können und war bereits beim Auspacken zum einen von den kompakten Maßen sowie der in meinem Fall ausgewählten wunderschönen blauen „Monza Blue“-Farbvariante. Das dunkelblaue Material ist zudem ganz leicht glänzend und ist schimmert je nach Lichteinfall entsprechend.

Tech Folio: Wahres Raumwunder mit jeder Menge Platz

WaterField Designs hat mir für meine Review-Zwecke ein mittelgroßes Exemplar („Medium“) des neuen Tech Folios zugeschickt, das mit Maßen von 36,8 x 3,8 x 28,0 cm (LxBxH) sowie einem Gewicht von nur 658 Gramm aufwartet. Ebenfalls ausgestattet wurde ich mit dem optionalen gepolsterten Schultergurt, der eine zusätzliche Tragemöglichkeit als Umhängetasche bietet und mit zwei Karabinern einfach angebracht und wieder entfernt werden kann.

Für meinen Test habe ich das Tech Folio nicht nur bequem mit meinem MacBook Air 13″ aus dem Modelljahr 2022 bestücken können, sondern auch noch jede Menge Platz für weiteres Zubehör wie Ladekabel, Magic Mouse, Netzteil, eine externe Festplatte, mehrere USB-Sticks, den Apple Pencil, ein kleines Gamepad, einen USB-C-Hub, Apples MagSafe-Akku für das iPhone und ein faltbares 3-in-1-Ladegerät für iPhones, AirPods und die Apple Watch gefunden.

Als besonders praktisch habe ich in diesem Zusammenhang sowohl die beiden weich gepolsterten kleinen Fächer im Inneren des Tech Folios empfunden, in die unter anderem empfindliche Geräte wie eine externe Festplatte untergebracht werden können, als auch das leicht transparente Material der übrigen Fächer, so dass man jederzeit sehen kann, welches Zubehör sich in welcher Zipper-Tasche befindet. Und auch an der Vorderseite der hilfreichen Tasche gibt es noch ein größeres Reißverschlussfach, in dem sich das iPhone, der Schlüssel und weitere Kleinigkeiten, die man unterwegs benötigt, unterbringen kann.

Tech Folio vs Daypack

Vergessen sollte man nicht, dass das WaterField Tech Folio kein Daypack oder ein typischer Messenger Bag ist, in dem man alles Wichtige für den Tag unterbringen kann: Dafür reicht das angebotene Volumen einfach nicht aus. Wer also noch Lehrbücher, eine Wasserflasche oder die Regenjacke mitnehmen möchte, ist bei diesem Modell an der falschen Adresse. Ein Daypack möchte das Tech Folio aber auch gar nicht sein, sondern konzentriert sich – wie der Name bereits aussagt – ausschließlich auf den Transport von MacBooks, iPads und entsprechendem Zubehör für diese Geräte. Und das macht die wie von WaterField gewohnt sehr hochwertig verarbeitete Tasche auf sehr hohem Niveau.

Wie eingangs bereits erwähnt, kann das neue WaterField Tech Folio in drei Größen für unterschiedliche Geräte sowie in drei Farb- und Materialvarianten bestellt werden. Dies ist zu Preisen ab 159 USD in der kleinsten Größe im US-Webshop von WaterField Designs möglich. Optional kann auch noch der gepolsterte Schultergurt zum Umhängen mitbestellt werden, der je nach Variante 44 oder 49 USD kostet. Beachtet bei der Bestellung wie immer, dass neben den Versandkosten aus den USA auch Steuern und Zölle anfallen können.