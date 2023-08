WhatsApp: Screen-Sharing-Feature verlässt Betastatus

Bei Videokonferenz-Diensten wie Zoom, Google Meet oder Microsoft Teams ist die Funktion bereits seit längerem vorhanden, nun zieht auch der zum Meta-Konzern von Mark Zuckerberg gehörende Messenger WhatsApp (App Store-Link) nach: Auch dort gibt es die Möglichkeit, den Bildschirm während eines Videoanrufs zu teilen. In einer Pressemitteilung ließ der Dienst verlauten, dass die Funktion über das „Teilen“-Symbol verfügbar sei. Im Anschluss habe man die Option, entweder den gesamten Bildschirm oder eine bestimmte App zu teilen. Auch Mark Zuckerberg wies in einem Post bei Facebook auf diese neue Funktion hin.

In der Pressemitteilung von Meta wird hervorgehoben, wie die Funktion genutzt werden kann, um „Dokumente für die Arbeit zu teilen, Fotos mit der Familie zu betrachten, einen Urlaub zu planen oder mit Freunden online einzukaufen oder einfach den Großeltern mit technischem Support zu helfen.“ Die Veröffentlichung reiht sich ein in eine Welle neuer WhatsApp-Funktionen in diesem Jahr, zu denen bereits Videonotizen und Umfragen gehören, um der Konkurrenz von Messaging-Apps wie Telegram, Signal und wohl auch Discord zu begegnen.

Die WhatsApp-Funktion zum Teilen von Bildschirmen wird seit einigen Monaten schrittweise als Betaversion veröffentlicht. Der immer gut informierte Blog WABetaInfo, der oft WhatsApp-Funktionen vor ihrer offiziellen Ankündigung entdeckt, hatte zuvor schon über die Einführung des Beta-Features in der WhatsApp-App unter iOS, Android und Windows berichtet. Jetzt wird die Funktion für alle WhatsApp-User weltweit auf diesen drei Plattformen eingeführt, wie The Verge von WhatsApp-Sprecherin Ellie Heatrick erfahren hat.

Neben der neuen Funktion zum Teilen von Bildschirmen fügt WhatsApp auch eine Querformat-Oberfläche für Videoanrufe auf iOS und Android hinzu. Der Dienst nennt dies ein „breiteres und immersiveres Betrachtungs- und Teilungserlebnis“.

Fotos: Meta.