AirPods Pro 3 und neue Apple Watch-Modelle jetzt bei Amazon vorbestellen

Lieferung kann schneller erfolgen

FreddyKommentar schreiben zu AirPods Pro 3 und neue Apple Watch-Modelle jetzt bei Amazon vorbestellen
Hinweis: Artikel enthält Affiliate-Links. Was ist das?

AirPods Pro 3 beim Sport.

Nachdem die Vorbestellungen direkt im Apple Online Store schon gestartet sind, lassen sich die Apple-Neuheiten ab sofort auch bei Amazon vorbestellen. Während bei Apple die Lieferzeiten für die AirPods Pro 3 schon angestiegen sind, könnt ihr euch die neuen Kopfhörer bei Amazon noch zum Verkaufsstart am 19. September sichern. Der Preis liegt ebenfalls bei 249 Euro.

Ich habe mich für die AirPods Pro 3 (Amazon-Link) entschieden, unter anderem auch, weil ich noch die alte Version mit Lightning im Einsatz habe. Natürlich freue ich mich auch über die Herzfrequenzmessung, den optimierten Klang und besseren Sitz.

Apple AirPods Pro 3 Kabellose In‑Ear Kopfhörer, Aktive Geräuschunterdrückung,...
Apple AirPods Pro 3 Kabellose In‑Ear Kopfhörer, Aktive Geräuschunterdrückung,...
  • DIE WELTBESTE AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG BEI IN‑EAR KOPFHÖRERN – Reduziert bis zu 2x mehr unerwünschte Geräusche als die AirPods Pro 2,...
  • BAHNBRECHENDE AUDIO PERFORMANCE – Erlebe fantastischen, dreidimensionalen Sound mit den AirPods Pro 3. Eine neue akustische Architektur liefert...
249,00 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Affiliate-Link - letztes Update: 11.09.2025

Apple Watch Series 11 bei Amazon bestellen

Apple Watch Series 11 mit Display im Detail.

Wenn du dich für die neue Apple Watch Series 11 (Amazon-Link) interessierst, kannst du die Bestellung auch bei Amazon aufgeben. Das Modell mit Aluminiumgehäuse und Sportarmband startet bei 449 Euro, die Apple Watch 11 mit Cellular bei 569 Euro. Aktuell listet Amazon noch nicht alle Varianten, Farben und Armbänder. Hier kannst du alle neuen Modelle einsehen. 

Apple Watch Series 11 GPS 42 mm Smartwatch mit Aluminiumgehäuse in Diamantschwarz...
Apple Watch Series 11 GPS 42 mm Smartwatch mit Aluminiumgehäuse in Diamantschwarz...
  • BLUTHOCHDRUCK MITTEILUNGEN – Die Apple Watch Series 11 kann Anzeichen für chronischen Bluthochdruck erkennen und dich über mögliche Hypertonie...
  • KENN DEINEN SCHLAFINDEX – Mit dem Schlafindex kannst du einfach deinen Schlaf tracken. Du erfährst mehr über seine Qualität und wie du ihn...
449,00 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Affiliate-Link - letztes Update: 11.09.2025
Apple Watch Series 11 GPS + Cellular 42 mm Smartwatch mit Aluminiumgehäuse in...
Apple Watch Series 11 GPS + Cellular 42 mm Smartwatch mit Aluminiumgehäuse in...
  • BLUTHOCHDRUCK MITTEILUNGEN – Die Apple Watch Series 11 kann Anzeichen für chronischen Bluthochdruck erkennen und dich über mögliche Hypertonie...
  • KENN DEINEN SCHLAFINDEX – Mit dem Schlafindex kannst du einfach deinen Schlaf tracken. Du erfährst mehr über seine Qualität und wie du ihn...
569,00 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Affiliate-Link - letztes Update: 11.09.2025
Apple Watch Series 11 GPS + Cellular 46 mm Smartwatch mit Titangehäuse in Schiefer...
Apple Watch Series 11 GPS + Cellular 46 mm Smartwatch mit Titangehäuse in Schiefer...
  • BLUTHOCHDRUCK MITTEILUNGEN – Die Apple Watch Series 11 kann Anzeichen für chronischen Bluthochdruck erkennen und dich über mögliche Hypertonie...
  • KENN DEINEN SCHLAFINDEX – Mit dem Schlafindex kannst du einfach deinen Schlaf tracken. Du erfährst mehr über seine Qualität und wie du ihn...
899,00 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Affiliate-Link - letztes Update: 11.09.2025

Apple Watch SE 3 startet bei 269 Euro

Mehrere Apple Watch SE 3.

Da Apple der Watch SE 3 (Amazon-Link) ein wirklich spannendes Update spendiert hat, unter anderem gibt es ein besseres Display mit Always-On-Funktion, kannst du darüber nachdenken, ob die SE ausreicht. Die GPS-Variante startet schon ab 269 Euro. Im Vergleich zur Apple Watch 11 ist das Gehäuse und damit auch das Display kleiner, zudem muss man auf die Bluthochdruck-Mitteilungen, die EKG-App sowie die Blut­sauer­stoff-App verzichten. Schlafapnoe-Mit­teilungen und der neue Schlafindex werden aber unterstützt.

Apple Watch SE 3 GPS 40 mm Smartwatch mit Aluminiumgehäuse in Polarstern und...
Apple Watch SE 3 GPS 40 mm Smartwatch mit Aluminiumgehäuse in Polarstern und...
  • WICHTIGE GESUNDHEITSFEATURES – Die Temperaturerkennung ermöglicht umfangreichere Insights in der Vitalzeichen App und rückblickende...
  • RICHTIG GUTE BATTERIELAUFZEIT – Mit 18 Stunden Batterielaufzeit für den ganzen Tag kannst du noch mehr machen. Du lädst doppelt so schnell wie bei...
269,00 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Affiliate-Link - letztes Update: 11.09.2025
Apple Watch SE 3 GPS 44 mm Smartwatch mit Aluminiumgehäuse in Mitternacht und...
Apple Watch SE 3 GPS 44 mm Smartwatch mit Aluminiumgehäuse in Mitternacht und...
  • WICHTIGE GESUNDHEITSFEATURES – Die Temperaturerkennung ermöglicht umfangreichere Insights in der Vitalzeichen App und rückblickende...
  • RICHTIG GUTE BATTERIELAUFZEIT – Mit 18 Stunden Batterielaufzeit für den ganzen Tag kannst du noch mehr machen. Du lädst doppelt so schnell wie bei...
299,00 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Affiliate-Link - letztes Update: 11.09.2025

Apple Watch Ultra 3: Das neue Top-Modell

Apple Watch Ultra 3 mit grünem Band.

Nachdem ich die Apple Watch Ultra bisher gemieden habe, gebe ich der größten und robustesten Apple Watch dieses Jahr eine erneute Chance. Laut Apple bietet die neue Ultra 3 (Amazon-Link) die bisher längste Akkulaufzeit, denn sie soll mit nur einer Ladung 42 Stunden durchhalten. Erstmals integriert die Ultra-Watch die Kommu­ni­kation per Satellit, kann Bluthochdruck erkennen und unterstützt den Schlafindex. Was bisher weniger kommuniziert wurde: Die Apple Watch Ultra 3 ist etwas flacher geworden, da sie nur 12 Millimeter statt 14,4 Millimeter dick ist.

Die Apple Watch Ultra mit GPS und Cellular (eine reine GPS-Variante gibt es nicht) startet ab 899 Euro.

Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular 49 mm Premium Smartwatch für Lauftraining und...
Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular 49 mm Premium Smartwatch für Lauftraining und...
  • ROBUST UND FÜR JEDEN EINSATZ BEREIT – Die ultimative Watch für Sport und Abenteuer ist gemacht, um lange zu halten. Sie kommt mit einem extrem...
  • HELLES, BRILLANTES DISPLAY – Das große und fortschrittliche Display gibt mehr Licht bei schrägen Blickwinkeln ab. Dadurch ist es noch heller und...
899,00 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Affiliate-Link - letztes Update: 11.09.2025
Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular 49 mm Premium Smartwatch für Lauftraining und...
Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular 49 mm Premium Smartwatch für Lauftraining und...
  • ROBUST UND FÜR JEDEN EINSATZ BEREIT – Die ultimative Watch für Sport und Abenteuer ist gemacht, um lange zu halten. Sie kommt mit einem extrem...
  • HELLES, BRILLANTES DISPLAY – Das große und fortschrittliche Display gibt mehr Licht bei schrägen Blickwinkeln ab. Dadurch ist es noch heller und...
899,00 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Affiliate-Link - letztes Update: 11.09.2025

Anzeige

Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

Auch spannend

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2025 appgefahren.de