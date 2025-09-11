Nachdem die Vorbestellungen direkt im Apple Online Store schon gestartet sind, lassen sich die Apple-Neuheiten ab sofort auch bei Amazon vorbestellen. Während bei Apple die Lieferzeiten für die AirPods Pro 3 schon angestiegen sind, könnt ihr euch die neuen Kopfhörer bei Amazon noch zum Verkaufsstart am 19. September sichern. Der Preis liegt ebenfalls bei 249 Euro.

Ich habe mich für die AirPods Pro 3 (Amazon-Link) entschieden, unter anderem auch, weil ich noch die alte Version mit Lightning im Einsatz habe. Natürlich freue ich mich auch über die Herzfrequenzmessung, den optimierten Klang und besseren Sitz.

Apple AirPods Pro 3 Kabellose In‑Ear Kopfhörer, Aktive Geräuschunterdrückung,... DIE WELTBESTE AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG BEI IN‑EAR KOPFHÖRERN – Reduziert bis zu 2x mehr unerwünschte Geräusche als die AirPods Pro 2,...

BAHNBRECHENDE AUDIO PERFORMANCE – Erlebe fantastischen, dreidimensionalen Sound mit den AirPods Pro 3. Eine neue akustische Architektur liefert...

Apple Watch Series 11 bei Amazon bestellen

Wenn du dich für die neue Apple Watch Series 11 (Amazon-Link) interessierst, kannst du die Bestellung auch bei Amazon aufgeben. Das Modell mit Aluminiumgehäuse und Sportarmband startet bei 449 Euro, die Apple Watch 11 mit Cellular bei 569 Euro. Aktuell listet Amazon noch nicht alle Varianten, Farben und Armbänder. Hier kannst du alle neuen Modelle einsehen.

Apple Watch SE 3 startet bei 269 Euro

Da Apple der Watch SE 3 (Amazon-Link) ein wirklich spannendes Update spendiert hat, unter anderem gibt es ein besseres Display mit Always-On-Funktion, kannst du darüber nachdenken, ob die SE ausreicht. Die GPS-Variante startet schon ab 269 Euro. Im Vergleich zur Apple Watch 11 ist das Gehäuse und damit auch das Display kleiner, zudem muss man auf die Bluthochdruck-Mitteilungen, die EKG-App sowie die Blut­sauer­stoff-App verzichten. Schlafapnoe-Mit­teilungen und der neue Schlafindex werden aber unterstützt.

Apple Watch Ultra 3: Das neue Top-Modell

Nachdem ich die Apple Watch Ultra bisher gemieden habe, gebe ich der größten und robustesten Apple Watch dieses Jahr eine erneute Chance. Laut Apple bietet die neue Ultra 3 (Amazon-Link) die bisher längste Akkulaufzeit, denn sie soll mit nur einer Ladung 42 Stunden durchhalten. Erstmals integriert die Ultra-Watch die Kommu­ni­kation per Satellit, kann Bluthochdruck erkennen und unterstützt den Schlafindex. Was bisher weniger kommuniziert wurde: Die Apple Watch Ultra 3 ist etwas flacher geworden, da sie nur 12 Millimeter statt 14,4 Millimeter dick ist.

Die Apple Watch Ultra mit GPS und Cellular (eine reine GPS-Variante gibt es nicht) startet ab 899 Euro.