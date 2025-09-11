Nachdem die Vorbestellungen direkt im Apple Online Store schon gestartet sind, lassen sich die Apple-Neuheiten ab sofort auch bei Amazon vorbestellen. Während bei Apple die Lieferzeiten für die AirPods Pro 3 schon angestiegen sind, könnt ihr euch die neuen Kopfhörer bei Amazon noch zum Verkaufsstart am 19. September sichern. Der Preis liegt ebenfalls bei 249 Euro.
Ich habe mich für die AirPods Pro 3 (Amazon-Link) entschieden, unter anderem auch, weil ich noch die alte Version mit Lightning im Einsatz habe. Natürlich freue ich mich auch über die Herzfrequenzmessung, den optimierten Klang und besseren Sitz.
- DIE WELTBESTE AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG BEI IN‑EAR KOPFHÖRERN – Reduziert bis zu 2x mehr unerwünschte Geräusche als die AirPods Pro 2,...
- BAHNBRECHENDE AUDIO PERFORMANCE – Erlebe fantastischen, dreidimensionalen Sound mit den AirPods Pro 3. Eine neue akustische Architektur liefert...
Apple Watch Series 11 bei Amazon bestellen
Wenn du dich für die neue Apple Watch Series 11 (Amazon-Link) interessierst, kannst du die Bestellung auch bei Amazon aufgeben. Das Modell mit Aluminiumgehäuse und Sportarmband startet bei 449 Euro, die Apple Watch 11 mit Cellular bei 569 Euro. Aktuell listet Amazon noch nicht alle Varianten, Farben und Armbänder. Hier kannst du alle neuen Modelle einsehen.
- BLUTHOCHDRUCK MITTEILUNGEN – Die Apple Watch Series 11 kann Anzeichen für chronischen Bluthochdruck erkennen und dich über mögliche Hypertonie...
- KENN DEINEN SCHLAFINDEX – Mit dem Schlafindex kannst du einfach deinen Schlaf tracken. Du erfährst mehr über seine Qualität und wie du ihn...
Apple Watch SE 3 startet bei 269 Euro
Da Apple der Watch SE 3 (Amazon-Link) ein wirklich spannendes Update spendiert hat, unter anderem gibt es ein besseres Display mit Always-On-Funktion, kannst du darüber nachdenken, ob die SE ausreicht. Die GPS-Variante startet schon ab 269 Euro. Im Vergleich zur Apple Watch 11 ist das Gehäuse und damit auch das Display kleiner, zudem muss man auf die Bluthochdruck-Mitteilungen, die EKG-App sowie die Blutsauerstoff-App verzichten. Schlafapnoe-Mitteilungen und der neue Schlafindex werden aber unterstützt.
- WICHTIGE GESUNDHEITSFEATURES – Die Temperaturerkennung ermöglicht umfangreichere Insights in der Vitalzeichen App und rückblickende...
- RICHTIG GUTE BATTERIELAUFZEIT – Mit 18 Stunden Batterielaufzeit für den ganzen Tag kannst du noch mehr machen. Du lädst doppelt so schnell wie bei...
Apple Watch Ultra 3: Das neue Top-Modell
Nachdem ich die Apple Watch Ultra bisher gemieden habe, gebe ich der größten und robustesten Apple Watch dieses Jahr eine erneute Chance. Laut Apple bietet die neue Ultra 3 (Amazon-Link) die bisher längste Akkulaufzeit, denn sie soll mit nur einer Ladung 42 Stunden durchhalten. Erstmals integriert die Ultra-Watch die Kommunikation per Satellit, kann Bluthochdruck erkennen und unterstützt den Schlafindex. Was bisher weniger kommuniziert wurde: Die Apple Watch Ultra 3 ist etwas flacher geworden, da sie nur 12 Millimeter statt 14,4 Millimeter dick ist.
Die Apple Watch Ultra mit GPS und Cellular (eine reine GPS-Variante gibt es nicht) startet ab 899 Euro.
- ROBUST UND FÜR JEDEN EINSATZ BEREIT – Die ultimative Watch für Sport und Abenteuer ist gemacht, um lange zu halten. Sie kommt mit einem extrem...
- HELLES, BRILLANTES DISPLAY – Das große und fortschrittliche Display gibt mehr Licht bei schrägen Blickwinkeln ab. Dadurch ist es noch heller und...
