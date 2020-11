All of You: Schräges Rätselabenteuer neu bei Apple Arcade

Apples Spiele-Abonnement Apple Arcade hat Zuwachs bekommen: Ab sofort kann das putzige Rätsel-Abenteuer All of You (App Store-Link) im Rahmen des Abo-Dienstes kostenlos auf iPhones, iPads und den Mac herunterladen werden. Der Download des Spiels ist etwa 542 MB groß und benötigt zudem iOS 13.0 bzw. macOS 10.15.6 auf den jeweiligen Geräten. Auch an eine deutsche Lokalisierung wurde bereits gedacht.

„All of You ist ein liebevoll gestaltetes und zugängliches visuelles Rätselspiel für die ganze Familie mit einem einzigartigen Spielprinzip. Jeder Abschnitt eines Levels kann pausiert werden, um den richtigen Pfad für den Hauptcharakter zu finden. Folge einer tollpatschigen Henne auf der Suche nach ihren vermissten Küken durch verschiedenste Umgebungen. Erkunde putzige Orte voller spaßiger Charaktere, Überraschungen und jeder Menge gefährlicher Hindernisse und finde am Ende jedes einzelne Küken.“

Das niedliche Rätsel-Spiel besteht aus mehr als 70 immer schwerer werdenden Leveln, in denen der Spieler in kreisrunden animierten Szenen einen Weg für die Henne zu ihrem kleinen Küken suchen muss. Durch Antippen der runden Fenster wird die Szene abgespielt: Huscht die Henne dabei dann irgendwann aus dem Bild, wird sie zwischen den Szenen mit einem Symbol angezeigt. Sie kommt dann im nächsten Fenster wieder zum Vorschein, wenn selbiges durch Antippen aktiviert wurde.

Im Spielverlauf ergeben sich dann einige Schwierigkeiten. Wartet beispielsweise in einem Fenster ein Monster, das die Henne verschlingen will, können die Szenen auch teils miteinander getauscht werden, um so den Tod der Henne zu umgehen. Die richtige Reihenfolge ist für das Bestehen des jeweiligen Levels von großer Wichtigkeit. Für weiteren Spielspaß sorgen kleine, versteckte Bonusgegenstände, die sich in einer Galerie sammeln lassen und die Henne an schöne Zeiten mit ihren Küken erinnern soll. Aufgrund des lustigen, gewaltfreien und niedlich animierten Gameplays eignet sich All of You auch für eine gemeinsame Spielsession mit der Familie.