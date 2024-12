Amazon Alexa: Das wurde die digitale Assistentin 2024 am häufigsten gefragt

Neben Apples Sprachassistent Siri beantwortet auch Amazons Pendant Alexa in vielen bundesdeutschen Haushalten die Fragen der Nutzer und Nutzerinnen. Amazon hat jetzt mitgeteilt, welche Suchanfragen der Millionen User Alexas in Deutschland in diesem Jahr besonders beliebt waren.

Die Analyse von Amazon in Bezug auf die diesjährigen Alexa-Suchanfragen zeigt: Deutsche Persönlichkeiten und lokale Inhalte standen 2024 hoch im Kurs bei Alexa-Kunden und -Kundinnen. Grundsätzlich wurde die digitale Assistentin genutzt, um Wissenswertes rund um bekannte Persönlichkeiten, Sport, Musik, Kochen und mehr zu erfahren. Mit der Europameisterschaft im eigenen Land und dem Tod von Fußball-Legende Franz Beckenbauer prägte der Fußball das Jahr bei Alexa maßgeblich. Kein Wunder also, dass die Top 10 der meistgefragten Persönlichkeiten ausschließlich mit bekannten Fußballstars besetzt sind:

Cristiano Ronaldo

Lionel Messi

Kylian Mbappé

Manuel Neuer

Thomas Müller

Jamal Musiala

Neymar

Erling Haaland

Toni Kroos

Franz Beckenbauer

Neben diesen Sportgrößen interessierte sich die Alexa-Kundschaft in Deutschland auch für viele weitere Personen des öffentlichen Lebens. Die Top 5 der Musiker und Musikerinnen, zu denen Alexa-User dieses Jahr Fragen stellten, sind:

Michael Jackson

Taylor Swift

Helene Fischer

Dieter Bohlen

Eminem

Unter den Top 5 der Frauen, über die die Alexa-Kundschaft 2024 mehr erfahren wollte, dominieren deutsche Persönlichkeiten:

Taylor Swift

Helene Fischer

Lena Meyer-Landrut

Angela Merkel

Heidi Klum

Die Top 5 der Politiker und Politikerinnen, die über Alexa nachgefragt wurden, sind:

Donald Trump

Vladimir Putin

Olaf Scholz

Joe Biden

Angela Merkel

Auch im Alltagsleben spielte Alexa eine Rolle, beispielsweise in der Küche zur Abfrage von Rezepten. Nach diesen Top 10 fragten die deutschen Nutzer und Nutzerinnen am häufigsten:

Pfannkuchen

Kaiserschmarrn

Kartoffelchips selbstgemacht

Knoblauch-Champignons

Waffeln

Saftiges Butter-Rührei

Lasagne

Apfelkuchen

Pizzateig

Gurkensalat

Eine Auswahl der häufigsten Fragen an Alexa aus dem Bereich allgemeines Wissen waren folgende:

Wie hoch ist die Einwohnerzahl von Deutschland?

Wie behandelt man Kopfschmerzen?

Wie weit ist der Mond von der Erde entfernt?

Wie hoch ist die Einwohnerzahl von Berlin?

Wie hoch ist der Eiffelturm?

Welches sind die Farben des Regenbogens?

In einem eigenen Blogbeitrag zeigt Amazon zudem auf, welche sogenannten Easter Eggs, also kreative Antworten auf unerwartete Fragen, 2024 in Deutschland am beliebtesten waren, ebenso wie die Top 5 der meistgefragten Anfragen aus dem Bereich Sport.

Nutzt ihr Amazons Sprachassistentin Alexa? Wenn ja, für welche Zwecke kommt sie zum Einsatz? Wir sind wie immer gespannt auf eure Kommentare zum Thema.