Analytics by Deezer: Neues Analyse-Tool für Podcaster

Für alle Podcaster und Publisher, die einen eigenen Podcast auf Deezer anbieten, wird der Zugang zu detaillierten Statistiken rund um ihr Publikum und deren Hörverhalten ab sofort noch einfacher. Mit der neuen App Analytics by Deezer (App Store-Link) können sie jederzeit mehr über den Erfolg ihres Podcasts erfahren. Die App wurde am Montag dieser Woche veröffentlicht und steht sowohl iOS-, als auch Android-Usern in den jeweiligen Stores zur Verfügung. Die etwa 16 MB große Anwendung ist unter iOS für das iPhone verfügbar und benötigt mindestens iOS 12.0 oder neuer zur Installation. Eine deutsche Lokalisierung gibt es bisher noch nicht.

Die App bietet einfach zu lesende Diagramme und Statistiken. Über die Tabs „Analytics” und „Audience” erfahren Nutzer mehr über die Performance bzw. die Zuhörerschaft des eigenen Podcasts:

Hier finden Podcaster Informationen zur Anzahl der Streams, der HörerInnen und Fans sowie zur Hörzeit. Sie können auch sehen, wie oft ihr Podcast geteilt wurde, welche Folgen besonders beliebt sind und wie lange diese jeweils angehört wurden. Audience Tab: Hier bekommen Podcaster eine Übersicht zu demografischen Daten wie Alter und Geschlecht ihrer Fans angezeigt. Auch können sie sehen, über welche Geräte Nutzer den jeweiligen Podcast am meisten hören, mobil, online oder über den Desktop Computer.

Um Analytics by Deezer zu nutzen, brauchen Podcaster nur ein Konto in der App erstellen und die Informationen zu ihrem Podcast auf Deezer anfordern. Wer besonders stolz auf den Erfolg seines Podcasts ist, kann Streamingzahlen auch über Social Media mit seinen Fans und der Community teilen. Wichtig zu wissen: Die App eignet sich nur für Podcaster, die ihre Inhalte über Deezer anbieten – Apple Podcasts, Spotify und andere Plattformen werden für die Analysen nicht unterstützt. Auf der eigenen Website zu Analytics by Deezer sowie in einem abschließenden kleinen YouTube-Video werden die Features der App zudem näher erläutert.