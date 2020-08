Monster Dash: Halfbrick legt den Klassiker neu auf

Die Entwickler von Halfbrick Studios sind vielen iOS-Gamern vor allem für ihre Hits Fruit Ninja und Jetpack Joyride bekannt. Aber auch das mittlerweile seit zehn Jahren verfügbare Monster Dash (App Store-Link) hat definitiv eine größere Fangemeinde angesammelt. Monster Dash ist ein kostenloser Download für iPhone und iPad und benötigt zur Installation mindestens iOS 10.0 oder neuer sowie etwa 432 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät. Auch eine deutsche Lokalisierung ist schon seit längerem vorhanden.

Die Macher der Halfbrick Studios beschreiben ihren actiongeladenen Endless Runner mit den Worten, „Kämpfe dich durch Horden von Zombies, Vampiren und mehr mit den explosivsten und gefährlichsten Waffen, die du finden kannst! Begleite Barry Steakfries auf eine wilde Monsterjagd! Renn so schnell wie der Wind, schieße dich durch Horden von Monstern, springe über anstürmende Gegner.“

Nach über zehn Jahren mit dem Endless Runner haben sich die Entwickler nun zu einem großen Update entschlossen. So wurden nicht nur Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass das ikonische Gameplay von 2010 beibehalten wird, sondern auch weitere Verbesserungen auf den Weg gebracht.

„Mit diesem neuen Update haben wir fast alles alles überarbeitet und aufgefrischt“, heißt es daher auch in einer Nachricht, die den Spieler zum Start von Monster Dash erwartet. „Das bedeutet, dass du die Missionen erneut durchspielen solltest, um die coolen neuen Inhalte zu bekommen.“ So ziemlich alles wurde in dieser Remastered Version optimiert, aufgefrischt und aktualisiert. Spieler kommen außerdem in den Genuss einer Reihe neuer Killerwaffen, süßer Kostüme und einer Menge neuer Minispiel-Herausforderungen.

Solltet ihr daher schon vor einigen Jahren Monster Dash absolviert haben, lohnt sich nun eine Rückkehr zu diesem kultigen Endless Runner. In einem kleinen YouTube-Video bekommt ihr zudem weitere Eindrücke der überarbeiteten neuen Version des Spiels.