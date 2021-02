Anker PowerCore Magnetic 5K: MagSafe Powerbank für iPhone 12-Modelle vorgestellt

Während Apple wohl weiterhin an einer MagSafe Powerbank arbeitet und diese in Kürze vorstellen könnte, ist Anker in die Bresche gesprungen und Apple zuvorgekommen.

Die „PowerCore Magnetic 5K Wireless Powerbank“ ist für die iPhone 12-Modelle konzipiert und wird magnetisch über MagSafe auf der Rückseite gehalten. Der Ladevorgang wird dann über Qi mit langsamen 5 Watt ausgeführt. Gut: Die Powerbank kann auch mit MagSafe-kompatiblen Cases genutzt werden.

Die Kapazität liegt bei 5.000 mAh, die Abmessungen des Akkus betragen 9,3 x 6,2 x 1,6 Zentimeter und das Gewicht liegt bei 131 Gramm. Die Powerbank selbst wird mit USB-C mit Strom versorgt, ein USB-C auf USB-C Kabel liegt bei. Über den USB-C Anschluss können auch andere Geräte per Kabel geladen werden.

Die Anker PowerCore Magnetic 5K Powerbank wird bei Amazon.com gelistet, allerdings fehlt noch der Verkaufspreis. Wenn der kleine Akku auch bei uns auftaucht, geben wir euch Bescheid.