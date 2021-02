Das ist neu in iOS 14.5 Beta 2: Battery-Pack und Folio-Sicherheit

Gestern Abend hat Apple die zweite Beta-Version von iOS 14.5 an registrierte Entwickler verteilt. Bekanntlich dürfen wir uns ja auf ein großes Update freuen, welches unter anderem das Masken-Problem entschärft – zumindest für Besitzer einer Apple Watch. In der zweiten Beta gibt es ebenfalls einige Neuerungen, wie die Kollegen von MacRumors herausgefunden haben.

Tief im Code versteckt findet sich beispielsweise ein Hinweis auf ein Battery-Pack. So heißt es in einem Info-Text: „To improve charging efficiency and maximize available battery life, the battery pack will keep your phone charged at around 90%.“ Was genau es mit diesem Battery-Pack auf sich hat, das ist natürlich noch ungewiss. Ich könnte mir ein MagSafe-Zubehör für das iPhone 12 vorstellen, ein kleiner Zusatz-Akku, der magnetisch an der Rückseite des iPhones haftet.

Verbesserungen gibt es auf jeden Fall für iPad-Nutzer, die ein Smart Folio von Apple oder ein anderes Case mit Magneten im Deckel nutzen. iPadOS 14.5 wird Apps daran hindern können, auf das Mikrofon des iPads zuzugreifen, wenn der Deckel geschlossen ist und das iPad augenscheinlich nicht genutzt wird. Dieses Feature gibt es bereits bei den 2020er iPad Pro Modellen und kommt mit dem Update auch auf weitere Geräte.

Ebenfalls neu in iOS 14.5 Beta 2 sind folgende Neuerungen: