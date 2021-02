Apollo: Die wohl beste Reddit-App bekommt zahlreiche neue Extras

Bevor ich mit diesem Artikel begonnen habe, habe ich mir überlegt, wie man Reddit denn nun am besten beschreiben könnte. Ich würde es tatsächlich ein riesiges Forum nennen, in dem über alle mögliche Technik-Themen diskutiert wird. Eine Plattform, die ich in den letzten Monaten wirklich gerne genutzt habe.

Für den Zugriff mit dem iPhone nutze ich seit einiger Zeit Apollo (App Store-Link), die wohl beste Reddit-App, die es derzeit im App Store gibt. 4,8 Sterne bei über 5.600 Bewertungen im deutschen App Store sprechen eine deutliche Sprache, Apollo kann sich definitiv sehen lassen.

Gestern hat der Entwickler Christian Selig ein größeres Update veröffentlicht. Version 1.10.6 bringt zahlreiche Neuerungen, unter anderem eine große Ladung neuer Icons für den Homescreen, um Apollo ein noch individuelleres Design zu verpassen.

Eine andere Änderung finde ich aber sehr praktisch und vor allem fair: Apollo kann nun mit sämtlichen In-App-Käufen und Abonnements über die Familienfreigabe genutzt werden, ihr müsst also nur noch einmal bezahlen. Ich habe mich übrigens für Apollo Pro entschieden, einen einmaligen In-App-Kauf, mit dem man bereits zahlreiche Funktionen freischaltet.

Einen Blick auf den kompletten Changelog erhaltet ihr direkt im App Store. Solltet ihr bereits Erfahrungen mit Reddit gesammelt haben, solltet ihr euch Apollo auf jeden Fall auch ansehen.