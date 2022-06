Apple erlaubt jetzt Bewertungen in eigener Karten-Anwendung

Gerade wenn man in einer fremden Stadt unterwegs ist, schaut man doch gerne mal bei Google Maps oder anderen bekannten Portalen nach, wie gut oder schlecht das Restaurant ist, vor dem man gerade steht. Apple will es uns in Zukunft noch etwas einfacher machen und erlaubt Bewertungen innerhalb der hauseigenen Karten-App nun auch in Deutschland.

Öffnet ihr die Karten-App und tippt beispielsweise auf ein Restaurant, eine Bar oder ein Hotel, werden euch direkt unter der Routenplanung und neben den Öffnungszeiten zwei Daumen angezeigt, mit der ihr die Bewertungs-Funktion öffnen könnt. Nach einer kleinen Einführung könnt ihr dann in vier verschiedenen, zur jeweiligen Location passenden Kategorien einen Daumen nach oben oder nach unten vergeben sowie eigene Fotos hochladen.

Unklar ist bislang, wo und ab wann die abgegebenen Bewertungen auch angezeigt werden. Aktuell bindet Apple noch Bewertungen von externen Plattformen wie Yelp, TripAdvisor oder Booking ein. Ich könnte mir vorstellen, das zunächst einmal einige Zeit lang genügend Bewertungen gesammelt werden, bevor man dann auf das eigene System umstellt.