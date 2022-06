Die Top-Themen der Woche: Apples WWDC steht an

Morgen ist es soweit: Apple wird auf der World Wide Developer Conference seine neuen Betriebssysteme und vielleicht auch ein wenig neue Hardware präsentieren. Erfahrungsgemäß ist es eine der längsten Keynote, immerhin dreht es sich mittlerweile um weitaus mehr als nur iPhone, iPad und Mac. Wir werden für euch mit einem Live-Ticker dabei sein, zudem gibt es auf der Apple-Webseite auch einen Live-Stream.

Bevor wir in den WWDC-Modus wechseln, haben wir in dieser Woche noch zahlreiches Zubehör für euch unter die Lupe genommen. Freddy hat den Dyson Omni-Glide und die Sennheiser Momentum True Wireless 3 sowie die Logitech MX Master 3S ausprobiert. Ich habe mich unter anderem mit der Sonos Ray befasst. Alle wichtigen Links dazu findet ihr weiter unten.

Neues von Hueblog.de und Baustein.Blog

Im Hueblog gab es in dieser Woche einige spannende Angebote, von denen einige leider schon wieder vergriffen sind. Daher mein Tipp: Wenn ihr Philips Hue im Einsatz habt, schaut doch einfach regelmäßig auf Hueblog.de vorbei oder ladet euch die Hueblog-App aus dem App Store. Im Baustein.Blog findet ihr in dieser Woche unter anderem noch weitere Eindrücke zu einem der drei neuen Missions-Sets, bei denen in der LEGO-App eine spannende Geschichte erzählt wird. Und natürlich gibt es wieder ein Gewinnspiel, dieses Mal mit einem DUPLO Polizeirevier.

Alle Top-Themen der Woche im Überblick