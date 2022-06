Frogger and the Rumbling Ruins: Neues Puzzle-Spiel auf Apple Arcade

Frogger dürfte wohl den meisten von uns ein Begriff sein. Der kleine Frosch hat viele von uns schon vor Jahrzehnten fasziniert, obwohl er einfach nur eine Straße überqueren wollte. Nun macht er sich auf in ein neues Abenteuer in Frogger and the Rumbling Ruins (App Store-Link), das ab sofort auf Apple Arcade zur Verfügung steht. Das Abenteuer-Puzzle kann nicht nur auf iPhone und iPad, sondern auch auf Mac oder Apple TV gespielt werden.

Mit Straßen hat Frogger in seinem neuen Abenteuer zum Glück nichts zu tun. In dem über 1 GB großen Spiel entdeckt er eine Dschungel-Welt mit zahlreichen Tempeln, auf der Suche nach dem Schatz eines uralten Froschstamms. Und bereits nach den ersten Leveln kann ich sagen: Das ist richtig gut gemacht.

Per Fingertipp wird Frogger durch die Gegend bewegt und muss nicht nur zum Ziel kommen, sondern im besten Fall auch alle Edelsteine aufsammeln. Diese sind zum Teil wirklich gut versteckt, so dass man die Kamera drehen, bewegen und zoomen muss, um alle Winkel des jeweiligen Levels abzusuchen.

Frogger and the Rumbling Ruins punktet mit toller Spielmechanik

Frogger hat nur ein Problem: Er kann nicht sonderlich weit und hoch hüpfen, um Hindernisse oder Abgründe zu überwinden. Hier kommt ihm aber die verirrte Fee Axol zu Hilfe. Sie kann Steine bewegen und durch das Level schieben, um den Weg für Frogger zu ebnen.

Frogger and the Rumbling Ruins ist im Prinzip nicht viel mehr als ein tolles 3D-Puzzle, das vor allem dank der tollen Aufmachung und den Zwischensequenzen enorm an Atmosphäre gewinnt. Der erste Eindruck meinerseits fällt jedenfalls richtig gut aus.

Und auch der Umfang scheint für den Start richtig gut zu sein: Mehr als 100 Level mit verschiedenen Fallen und Gegnern werden in der Update-Beschreibung genannt. Für mich auf jeden Fall Grund genug, Frogger and the Rumbling Ruins am Wochenende noch ein wenig weiter zu spielen. Falls ihr Apple Arcade abonniert habt, solltet ihr euch diese Neuerscheinung ebenfalls ansehen.