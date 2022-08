Apple: Ingenieur gibt Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen zu

Der frühere Apple-Ingenieur Xiaolang Zhang hat sich schuldig bekannt, Geschäftsgeheimnisse von Apple gestohlen zu haben. Von 2015 bis 2018 arbeitete er bei Apple an einem Projekt für selbstfahrende Autos, allgemein bekannt als „Apple Car“. Als er seinen Job bei Apple kündigte, erzählte er seinem Vorgesetzten, dass er für Guangzhou Xiaopeng Motors Technology arbeiten würde. Letzteres ist ein chinesisches Elektroauto-Startup, das auch als Xpeng bekannt ist.

Bei einer Untersuchung stellte Apple fest, dass er rund 24 GB Daten über AirDrop auf den Laptop seiner Frau übertragen habe. Zhang wurde zudem beschuldigt, „ein 25-seitiges Dokument mit technischen Schaltplänen einer Platine für ein autonomes Fahrzeug“ sowie „Referenzhandbücher und PDFs mit Beschreibungen von Apples Prototypen und Prototyp-Anforderungen mitgenommen zu haben“, so berichtet CNBC. Zhang wurde im Juli 2018 von Bundesbeamten am Flughafen von San Jose festgenommen, wo er nach China fliegen wollte.

Die Bedingungen von Zhangs Geständnisvereinbarung sind nicht öffentlich zugänglich, aber laut einem Gerichtsdokument, das von CNBC hochgeladen wurde, hat sich Zhang des einzigen in seiner Anklageschrift aufgeführten Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen schuldig bekannt. Das Urteil ist für den 14. November angesetzt. Nach US-amerikanischem Recht wird der Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen mit einer Gefängnisstrafe von maximal zehn Jahren geahndet, und CNBC berichtet, dass Zhang eine Geldstrafe von bis zu einer Viertelmillion Dollar drohen könnte.

Weiterer Mitarbeiter stahl 2019 vertrauliche Unterlagen

Xiaolang Zhang ist nicht die einzige Person, der vorgeworfen wird, Geschäftsgeheimnisse von Apple aus dem Automobilbereich gestohlen oder versucht zu haben, geheimes Material an Xpeng weiterzugeben. Im Jahr 2019 wurde Jizhong Chen, ein anderer ehemaliger Apple-Mitarbeiter angeklagt, weil er versucht hatte, Handbücher, Schaltpläne, Diagramme und Fotos von Apples Autoprojekt nach China zu schmuggeln. Sein Verfahren ist laut CNBC noch nicht abgeschlossen.

Im selben Jahr behauptete Tesla (via The Verge), dass ein ehemaliger Mitarbeiter Quellcode für sein Autopilot-System auf sein iCloud-Konto hochgeladen und diese Informationen dann zu Xpeng gebracht habe. Damals erklärte das Unternehmen, dass es „die geistigen Eigentumsrechte und vertraulichen Informationen Dritter respektiert“. Man darf gespannt sein, wie sich diese Gerichtsverhandlungen entwickeln werden und wann Apple schlussendlich in den Fahrzeugmarkt einsteigen wird.

