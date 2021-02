Apple Karten: Mit iOS 14.5 Unfälle, Baustellen & Blitzer melden

In der kostenlosen Karten-App von Waze kann man schon lange Gefahrenstellen, Blitzer, Unfälle und mehr einfach in der App melden. Mit iOS 14.5 gibt es solch eine Funktion auch in Apples Karten-App.

Ist eine Routenführung aktiv, können Nutzer über einen neuen Knopf einen Report absetzen und so Gefahrenstellen melden. Diese Informationen werden dann auf der Karte für andere Nutzer bereitgestellt, wobei Blitzer aktuell nicht angezeigt werden. Damit man während der Fahrt nicht das iPhone bedient, kann man auch über Siri die Meldungen abgeben: „Ein Unfall voraus“, „Hier steht ein Blitzer“. Ebenso können gemeldete Gefahrenstellen aktualisiert werden: „Der Unfall ist geräumt“.

Die neuen Funktionen sind aktuell nur in der Beta-Version von iOS 14.5 verfügbar, die von Entwicklern sowie freiwilligen Testern geladen werden kann. Die neue Version bringt aber auch ein paar Probleme mit CarPlay mit. Außerdem testet Apple die neuen Features bisher nur in den USA.