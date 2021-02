Twelve South SurfaceSnap: Neuer Kabel-Manager sorgt für Ordnung

Wir alle kennen das Problem: Wo Kabel sind, herrscht das Chaos. In einem einzigen Wirrwarr aus Steckern, verhedderten Kabelstrippen und Adaptern weiß man oft gar nicht, wie man das eigene Gerät nun schnell und komplikationslos aufladen soll. Vor allem auf Fensterbänken (ich spreche aus Erfahrung…) oder auf dem Schreibtisch gibt es gerne mal kleine Kabel-Katastrophen.

Dem entgegenwirken will ab sofort die neue Kabel-Management-Lösung von Twelve South. Der amerikanische Hersteller ist uns schon länger bekannt und wartet regelmäßig mit praktischen, durchdachten und hübschen Zubehörprodukten für unsere liebsten Apple-Gadgets auf. So auch nun geschehen mit dem brandneuen Twelve South SurfaceSnap.

Der SurfaceSnap ist ein eleganter Kabel-Manager, der aus Lederbändern mit Druckknöpfen sowie einer an Oberflächen haftenden Rückseite besteht und bei Twelve South in den zwei Farben Taubengrau und Schwarz erhältlich ist. Ein Set der SurfaceSnaps besteht aus einem Doppel-SurfaceSnap mit zwei Druckknöpfen (12 x 2,5 cm), sowie zwei Einzel-Snaps mit jeweils einem Druckknopf (6,6 x 2,5 cm). Auf der Produktseite von Twelve South heißt es:

„Da der SurfaceSnap aus dünnem Leder besteht, können Sie es so ziemlich überall platzieren. Auf Ihrem Schreibtisch, an der Kante des Nachttischs, an der Wand neben Ihrem Schreibtisch, auf der Rückseite des Monitors, auf einem Twelve South Curve Stand… Sie verstehen schon. SurfaceSnap haftet nicht nur auf fast jeder Oberfläche, sondern passt sich auch den Gegebenheiten an und sorgt so für einen perfekten Look. Und ja, der spezielle Kleber auf der Rückseite von SurfaceSnap ist so konzipiert, dass Sie ihn ablösen und neu positionieren können, ohne klebrige Rückstände zu hinterlassen.“