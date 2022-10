Apple Music und Mercedes-Benz bringen 3D Audio ins Auto

Bisher kennen wir 3D Audio zum Beispiel von den AirPods Pro oder den AirPods Max. Nun bringt Apple die Audio-Technik zusammen mit Mercedes-Benz auch ins Auto. Zusammen mit der Unterstützung für Dolby Atmos gibt es 3D Audio im Zusammenspiel mit Apple Music ab sofort in den Mercedes-Maybach Modellen EQS und EQS SUV sowie EQE und S-Klasse.

„Damit werden diese Fahrzeuge mit einem Klang in Studioqualität ausgestattet, der besser ist als in jedem Konzertsaal und den Fahrerinnen und Fahrern ein immersives Hörerlebnis mit einem unvergleichlichen, mehrdimensionalen Sound und Klarheit bietet“, schreibt Apple in einer Pressemitteilung. Dort fügt Oliver Schusser, Vice President of Apple Music and Beats von Apple, folgendes hinzu:

3D Audio revolutioniert die Art und Weise, wie Künstlerinnen und Künstler Musik produzieren und Fans Musik hören, und es ist ein Erlebnis, das man unmöglich in Worte fassen kann; man muss es selbst hören, um es wirklich einschätzen zu können. Gemeinsam mit Mercedes-Benz haben wir jetzt noch mehr Möglichkeiten, unseren Abonnentinnen und Abonnenten auf der ganzen Welt ein völlig neues Musikerlebnis zu bieten.

Leider dürften am Ende des Tages nur wenige Personen in den Genuss dieser neuen Technik kommen. Das unterstreicht auch eine der Auto-Beschreibungen, die Apple am Ende der Pressemitteilung angefügt hat: