Apple TV+ bald auch über Amazon Prime Video buchbar

In den USA starten Apple und Amazon noch im Laufe des Monats eine neue Kooperation, wie soeben in einer Pressemitteilung bekannt gegeben wurde. Noch im Oktober soll es möglich sein, direkt über Amazon Prime Video ein Abonnement von Apple TV+ abzuschließen. Der Preis ist dabei absolut identisch und liegt wie bei einer Buchung über Apple direkt bei 9,99 US-Dollar.

„Wir sind stolz darauf, Apple TV+ und seine beliebten und von der Kritik gefeierten Sendungen, Filme und Events bei Prime Video begrüßen zu dürfen, da wir unser Angebot weiter ausbauen und es den Kunden leicht machen, ihr Streaming-Erlebnis direkt in einer App zu personalisieren“, heißt es von Mike Hopkins, Senior Vice President und Leiter von Prime Video.

Und natürlich sieht man auch bei Apple große Vorteile in der Zusammenarbeit mit Amazon. Hier darf Eddy Cue, Apples Senior Vice President für digitale Services, zu Wort kommen: „Wir wollen Apple TV+ und seine preisgekrönte Bibliothek mit Serien und Filmen der weltbesten Geschichtenerzähler so vielen Zuschauern wie möglich zugänglich machen. Wir sind begeistert, dass Prime Video nun auch Apple TV+ anbietet und den Zuschauern damit eine unglaubliche Bandbreite an Nutzungsmöglichkeiten bietet.“