EufyCam S3 Pro mit farbiger Nachtsicht kann jetzt bestellt werden

Ab sofort ist die EufyCam S3 Pro im Handel erhältlich. Die Smart Home Kamera punktet mit zahlreichen spannende Extras, ich durfte ja bereits vor dem Verkaufsstart einen Testbericht für euch anfertigen. Insbesondere die echte farbige Nachtsicht, die die Nacht selbst ohne den integrierten Scheinwerfer zum Tag macht, konnte mich beeindrucken.

Die EufyCam S3 Pro bekommt ihr entweder einzeln für 279 Euro (Amazon-Link) oder im Bundle mit der HomeBase 3. Für ein Set mit zwei Kameras und der HomeBase bezahlt ihr 649 Euro (Amazon-Link), auch Sets mit drei oder vier Kameras sind erhältlich.

Mit oder ohne HomeBase? Mit der Station für den Innenbereich profitiert ihr von einigen zusätzlichen KI-Funktionen, etwa der Gesichtserkennung. Außerdem könnt ihr die Videos der EufyCam S3 Pro dann nicht nur auf dem lokalen Speicher der Kamera selbst, sondern auch auf der HomeBase sichern. Das kann von Vorteil sein, wenn sich mal jemand im Außenbereich an einer Kamera zu schaffen macht und diese „mitnimmt“.

Ein kurzer Blick auf die beeindruckende Nachtsicht

Die allermeisten Smart Home Kameras haben bei farbiger Nachtsicht bisher geschummelt. Sie haben einfach die integrierten LEDs eingeschaltet und einen kleinen Bereich ausgeleuchtet, der dann natürlich farbig angezeigt werden konnte. Bei der EufyCam S3 Pro funktioniert die farbige Nachtsicht auch ohne Scheinwerfer und das sogar ziemlich sensationell, wie die folgenden drei Bilder zeigen. Alle sind zum gleichen Zeitpunkt aufgenommen worden.

EufyCam S3 Pro ist auch mit HomeKit kompatibel

Leider konnte ich dieses Feature in der Beta-Phase nicht testen, ein Blick in die Produktbeschreibung fällt aber positiv aus – die EufyCam S3 Pro ist kompatibel mit HomeKit. Konkret schreibt Anker in seinen FAQs:

Ja, die eufyCam S3 Pro unterstützt Apple HomeKit. Um sie mit Apple HomeKit zu verwenden, füge das Gerät in der eufy Security App hinzu und schließe den Aktivierungsprozess ab. Für HomeKit Secure Video benötigst du einen iCloud+ Plan.

Eine Einschränkung gibt es in HomeKit Secure Video auf jeden Fall: Die Kamera streamt dort nicht in ihrer vollen Auflösung von 4K, sondern lediglich mit 1080p. Das gilt aber für alle Hersteller, die HomeKit Secure Video unterstützen, da es sich um eine Limitierung seitens Apple handelt.

Insgesamt ist es eine der besten Kameras, die wir je getestet haben. Und das nicht nur aufgrund von HomeKit und der farbigen Nachtsicht. Auch sonst gibt es zahlreiche Features, etwa ein integriertes Solarpanel oder eine dauerhafte 24/7-Aufnahme bei fester Stromversorgung.

