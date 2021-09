Apple verschiebt Foto-Scan auf Kinderpornografie nach hinten

Anfang August hat Apple angekündigt, dass noch in diesem Jahr Funktionen eingeführt werden, um die Verbreitung von Material über sexuellen Kindesmissbrauch einzudämmen. Apple möchte aktiv Fotos scannen und auf verdächtiges Material prüfen.

Nachdem es viel Kritik von allen Seiten gab, wird Apple die Einführung der Foto-Scan-Funktion verschieben. In einem Statement gegenüber US-Medien hat Apple verlauten lassen:

Last month we announced plans for features intended to help protect children from predators who use communication tools to recruit and exploit them, and limit the spread of Child Sexual Abuse Material. Based on feedback from customers, advocacy groups, researchers and others, we have decided to take additional time over the coming months to collect input and make improvements before releasing these critically important child safety features.