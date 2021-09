Zen Pinball Party: Neues Flipper-Game jetzt bei Apple Arcade verfügbar

Mittlerweile hat Apples eigener Spiele-Dienst Apple Arcade die Marke von 200 veröffentlichten Games überschritten. In jeder Woche gibt es spannende Neuerscheinungen aus verschiedensten Genres. In dieser Woche, wie üblich für Apple Arcade am Freitag, ist nun das Premium-Flipper-Game Zen Pinball Party (App Store-Link) erschienen, das vor einigen Wochen schon angekündigt worden ist.

Zen Pinball Party kann innerhalb des Apple Arcade-Abonnements (4,99 Euro/Monat) kostenlos auf iPhones, iPads, Macs und das Apple TV geladen werden und benötigt dazu mindestens 3,3 GB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät. Eingefordert werden darüber hinaus auch iOS 13.0 oder neuer, zudem ist eine deutsche Lokalisierung vorhanden.

Charaktere aus Kung-Fu Panda, Mein Kleines Pony und mehr

Hinter Zen Pinball Party steckt das Entwicklerteam von Zen Studios. Im Spiel gibt es insgesamt zwölf verschiedene Flippertisch-Designs, die man unter anderem von DreamWorks und Hasbro kennt. In Partien gegen Freunde und Familie kann man sein ganzes Flipper-Können zeigen und trifft dabei auf Charaktere aus Kung-Fu Panda, Drachenzähmen leicht gemacht, Mein kleines Pony und mehr.

Neben den bereits erwähnten Duell-Modi gegen Freunde im Hotseat-Modus oder in Turnieren auf der ganzen Welt gibt es auch Belohnungen in zeitlich begrenzten Events zu gewinnen, um das Spielerlebnis weiter individualisieren zu können. Das Entwicklerteam gibt darüber hinaus an, dass in Zukunft auch noch zusätzliche Flippertische den Weg in Zen Pinball Party finden werden. Für weitere Eindrücke zur Neuerscheinung könnt ihr euch abschließend den YouTube-Trailer ansehen.