Apple Vision Pro: Kopfband-Design „noch nicht final“

2024 wird Apples Mixed-Reality-Headset Vision Pro in den USA starten, deutsche Interessenten müssen sich wohl noch Jahre gedulden. Bis zum Start muss dann auch das Design des zusätzlichen Kopfbandes finalisiert sein. Denn: Das meiste Gewicht liegt auf der Brille und damit diese lange und bequem getragen werden kann, soll ein Kopfband das Gewicht besser verteilen. Und wie Apple so ist, wird man das Kopfband wohl als zusätzliches Zubehör verkaufen.

Auf der WWDC Keynote wurde das Kopfband genau einmal für ein paar Sekunden gezeigt. Auch erste Tester, die eine Demo erleben durften, haben das Kopfband genutzt. Laut Mark Gurman ist das Kopfband-Design aber noch nicht final, weiterhin fehlt die genaue Gewichtsangabe für das Headset. Die Entscheidung, den Akku extern anzubieten, unterstricht das Vorgehen das Headset so leicht wie möglich zu halten.

Laut Gurman könnte auch anderes Zubehör zum Schutz des Geräts verkauft werden:

Das Unternehmen hat festgestellt, dass die Vorderseite des Headsets anfällig für Kratzer sein könnte, aber es wird wahrscheinlich Schutzfolien für den Bildschirm von Drittanbietern geben. Eine weitere Sorge ist, dass das Glas auf der Vorderseite zerspringen könnte, wenn ein Benutzer gegen eine Wand oder einen Gegenstand läuft. Um solche Vorfälle zu vermeiden, hat Apple Warnhinweise eingebaut, die den Benutzer davon abhalten sollen, das Gerät zu tragen, während er mit einer bestimmten Geschwindigkeit läuft.

Der Start in den USA soll Anfang nächsten Jahres erfolgen, bis Ende 2024 soll Vision Pro auch in Großbritannien und Kanada starten. Erst danach folgen weitere Länder, wann Deutschland an der Reihe ist, ist bisher unklar.