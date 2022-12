Aqara Home App jetzt in deutscher Sprache verfügbar

Auch wir empfehlen häufiger die smarten Produkte, Sensoren und Co aus dem Hause Aqara. Wer auf HomeKit setzt, kann auf die herstellereigene Aqara Home App (App Store-Link) generell verzichten, dennoch gibt es hier oftmals Funktionen, die HomeKit eben nicht bietet. Und während die App bisher nicht in deutscher Sprache vorliegend war, präsentiert sich die Aqara Home ab Version 3.0.9 auch hierzulande lokalisiert.

Die Übersetzungen scheinen auf den ersten Blick gut zu sein. Die Handhabung und Bedienung soll so noch einfacher werden, in den Einstellungen könnt ihr aber auch eine andere Sprache wählen. Gleichzeitig ist die App jetzt auch in französischer und spanischer Sprache verfügbar.

Das Update auf Version 3.0.9 steht ab sofort im App Store zum Download bereit.