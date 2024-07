Aqara U200: Neues Smart Lock startet nächste Woche

Die Kickstarter-Kampagne ist erfolgreich verlaufen und die Crowdfunding-Unterstützer sollten ihr smartes Türschloss bereits erhalten haben. Nun steht der offizielle Start des Aqara U200 bevor – laut Hersteller soll es am 9. Juli soweit sein. Aktuell gibt es aber noch leider nicht viel mehr Informationen.

Offen ist beispielsweise, bei welchen Händlern und zu welchem Preis das neue Aqara U200 Smart Lock ab dem 9. Juli erhältlich sein wird. Laut unseren Recherchen wird das smarte Türschloss mindestens 229 Euro kosten, gegebenenfalls wird der Preis sogar noch etwas nach oben korrigiert.

Matter und HomeKey: Eine gute und eine schlechte Nachricht

Das Aqara U200 punktet ja vor allem durch seine smarten Integrationen. Neben Matter soll es auch eine Unterstützung für HomeKey geben. Letzteres ermöglicht es euch, das Türschloss über das externe PIN-Pad zu öffnen, in dem ihr nur euer iPhone oder die Apple Watch an den Sensor haltet.

Die gute Nachricht: Pünktlich zum bevorstehenden Marktstart ist die Matter-Zertifizierung erfolgt. Die schlechte Nachricht, die wohl auch HomeKey betreffen wird: Apple ist in HomeKit derzeit noch mit einem mittlerweile veralteten Matter-Standard unterwegs und kennt nur die beiden Zustände „geschlossen“ und „geöffnet“. Der Status „Falle ziehen“ ist zwar Teil von Matter 1.2, bisher von Apple aber noch nicht integriert worden.

Mit etwas Glück ist es bereits mit iOS 17.6 soweit, mit viel Pech müssen wir bis in den Herbst auf den Start von iOS 18 warten. Offizielle Infos gibt es diesbezüglich leider noch nicht.

Die ersten eigenen Eindrücke des Aqara U200

Aktuell suchen wir noch nach einer passenden Tür, an der wir unser Testgerät installieren können. Ein paar erste Eindrücke „direkt aus der Box“ können wir euch hier aber schon mitteilen. Was auf den bisherigen Produktbildern vielleicht nicht ganz so deutlich geworden ist: Das Aqara U200 ist ein richtig dicker Klotz. Hier mal ein Vergleich mit dem seit Jahren unveränderten Design des Nuki Smart Locks.

Das (mit dem dicken Klotz) gilt übrigens auch für das Keypad mit dem eingebauten Fingerabdruck- und NFC-Sensor. Dieses kann entweder mit den mitgelieferten AAA-Batterien mit Strom versorgt oder alternativ fest verdrahtet werden.

Mit zum Lieferumfang gehört auch ein Akku, der nach Abnehmen der Blende von Innen problemlos während des Betriebs geladen werden kann. Zudem liegt im Lieferumfang einiges an Montage-Material bei, insbesondere doppelseitig klebende Abstandhalter, damit das über 600 Gramm schwere Aqara U200 nicht nur an der Blende des Zylinders am „seidenen Faden“ klebt.

Wir werden uns im Laufe der Woche mit der Montage des Smart Locks beschäftigen, damit wir euch pünktlich zum Marktstart mit weiteren Details versorgen können.