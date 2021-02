ARD-Audiothek bietet jetzt Login und Konto-Synchronisierung

Die ARD-Audiothek (App Store-Link) ist ab sofort in Version 2.0 verfügbar und liefert unter anderem einen Login mit. Ihr könnt euch mit einem bestehenden ARD-Konto einloggen oder ein neues anlegen. Danach werden die Inhalte des Meins-Bereich synchronisiert und auch auf anderen Geräten verfügbar gemacht. Abonnements, Playlists, Merkliste und der Verlauf werden abgeglichen.

Gleichzeitig haben die Entwickler jetzt das Auslesen der Zwischenablage unter iOS 14 deaktiviert, ebenso ist die Handhabung der Warteschlange vereinfacht und kann nun auch im Gesamten gelöscht werden. Hinzu kommt die Möglichkeit über Kapitelmarken direkt zu bestimmten Inhaltsabschnitten zu springen.

Was genau bietet eigentlich dir ARD Audiothek? „Hören Sie, was Sie wollen, wann Sie es wollen: Dokumentationen, Hörspiele, Interviews und Comedy. Entdecken Sie neue Sendungen und hören Sie, was die Redaktion Ihnen empfiehlt“, heißt es von den Machern. Die in hellen Farben gestaltete Anwendung ist in vier Bereiche unterteilt, die über ein Menü am unteren Bildschirmrand erreicht werden können: Entdecken, Meins, Themen und Sender. Egal ob eine aktuelle Sendung oder eine Aufnahme aus dem Archiv, mit der ARD Audiothek soll man alle entsprechenden Inhalte finden können.