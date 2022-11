Buy Me a Pie: Einkaufsliste löscht alle Listen nach Aktualisierung (Update)

Update: Danke für eure Kommentare. Ich wurde auch ausgeloggt und habe mich nun erneut eingeloggt. Meine Listen sind zwar weiterhin weg, dafür ist der Pro-Status aber wieder da.

Ich habe sehr lange die Einkaufsliste Buy Me a Pie! genutzt. Seit dem letzten Update gibt es aber einige Probleme, unter anderem wurden alle angelegten Listen gelöscht. Das stört mich persönlich weniger, wer aber zahlreiche Listen gepflegt hat, wird sich darüber sehr ärgern können.

Da ich Buy Me a Pie damals gekauft hatte, konnte ich die App bis dato mit allen Funktionen nutzen. Nach dem Update scheint man ehemalige Bestandskunden runtergestuft zu haben und behandelt diese als Neukunden. Demnach lässt sich fortan nur noch eine Liste kostenlos pflegen, zudem gibt es Werbung in der App. Die Premium-Version kostet 16,49 Euro pro Jahr.

Ich muss sagen: Ich habe Buy Me a Pie sehr gerne genutzt. Aber 16,49 Euro ist mir für eine Einkaufsliste dann doch zu viel. Ich habe die App gelöscht und bin jetzt auf HNGRY umgestiegen. Die Einkaufsliste aus dem Hause Liebherr ist sehr aufgeräumt, bietet kleine Icons für Lebensmittel und gefällt mir richtig gut. Die Nutzung ist kostenlos, ab und an gibt es aber Hinweise auf Liebherr-Produkte – damit kann ich leben. Die Vorratsfunktion ist für mich nicht interessant.

Als Alternative möchte ich noch die kostenlose App pon erwähnen. Hier ist das Layout noch schlichter, aber auch hier gibt es smarte Funktionen, die auf eine Einkaufsliste zugeschnitten sind. Nach einer Registrierung lassen sich Listen auch gemeinsam nutzen und bearbeiten, bei der Single-Nutzung könnt ihr pon auch ohne Account verwenden. Ebenso verfügbar sind automatische Benachrichtigungen an Listenteilnehmer, ortsbasierte Erinnerungen, mehrere Einkaufslisten sowie ein Barcode Scanner. Wer eine kostenlose und funktionale Einkaufsliste sucht, und kein Geld ausgeben will, ist bei pon an der richtigen Adresse.