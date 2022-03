CODA ist „Bester Film“: Apple gewinnt gleich drei Oscars

In der Nacht hat die 94. Verleihung der Oscars im Dolby Theatre in Los Angeles stattgefunden. Apple TV+ konnte sich unter anderem die wichtigste Auszeichnung für den „Besten Film“ sichern. Der Apple Original Film „CODA“ ist der erste Film mit überwiegend gehörlosen Darstellern und Darstellerinnen in den Hauptrollen. Troy Kotsur ist der erste gehörlose männliche Schauspieler, der für seine starke Leistung einen Oscar in der Kategorie „Bester Nebendarsteller“ erhalten hat. Die Drehbuchautorin/Regisseurin von „CODA“, Siân Heder, ist außerdem zum ersten Mal mit dem Oscar für das „Beste adaptierte Drehbuch“ ausgezeichnet worden.

Alle Oscars im Überblick

Bester Hauptdarsteller : Will Smith in King Richard

: Will Smith in King Richard Beste Hauptdarstellerin : Jessica Chastain in The Eyes of Tammy Faye

: Jessica Chastain in The Eyes of Tammy Faye Bester Song : No Time To Die von Billie Eilish & Finneas O’Connell

: No Time To Die von Billie Eilish & Finneas O’Connell Bester animierter Spielfilm : Encanto

: Encanto Beste Nebendarstellerin : Ariana DeBose in West Side Story

: Ariana DeBose in West Side Story Bester fremdsprachiger Film : Drive My Car

: Drive My Car Beste Regie : Jane Campion für The Power of the Dog

: Jane Campion für The Power of the Dog Bester Kurzfilm : The Long Goodbye

: The Long Goodbye Bester Dokumentarfilm : Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised)

: Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised) Bestes Originaldrehbuch : Belfast von Kenneth Branagh

: Belfast von Kenneth Branagh Bestes Make-up und Beste Frisuren : The Eyes of Tammy Faye

: The Eyes of Tammy Faye Beste visuelle Effekte : Dune

: Dune Beste Filmmusik : Dune von Hans Zimmer

: Dune von Hans Zimmer Bester animierter Kurzfilm : The Windshield Wiper

: The Windshield Wiper Bester Dokumentar-Kurzfilm : The Queen of Basketball

: The Queen of Basketball Beste Kamera : Dune mit Greig Fraser

: Dune mit Greig Fraser Bestes Kostümdesign : Cruella mit Jenny Beavan

: Cruella mit Jenny Beavan Bester Schnitt : Dune mit Joe Walker

: Dune mit Joe Walker Bestes Szenenbild : Dune mit Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos

: Dune mit Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos Academy Award for Best Sound: Dune

Will Smith gegen Chris Rock

Abseits der Gewinner und Gewinnerinnen hat eine Szene für besonders viel Aufmerksamkeit gesorgt: Die einstudierte Ohrfeige von Will Smith an Chris Rock.

Foto: Apple.