Cosmic Express: Tolles Puzzle-Spiel aktuell zum neuen Bestpreis

Ihr braucht noch neues Spiele-Futter fürs Wochenende? Wenn es nicht unbedingt ein neuer Titel sein soll, hätten wir mit Cosmic Express (App Store-Link) die passende Empfehlung für euch. Das Puzzle-Spiel ist bereits vor knapp drei Jahren veröffentlicht worden, macht aber immer noch Spaß und ist aktuell so günstig wie noch nie zu haben. Statt 5,49 Euro zahlt man für den Download aktuell nur 2,29 Euro.

Gefasst machen dürft ihr euch auf einen waschechten Premium-Download ohne In-App-Käufe. Gespielt wird in einer intergalaktischen Welt, in der man eine Eisenbahn für Aliens bauen und sie zu den gewünschten Zielen bringen muss. Dabei gibt es aber gleich mehrere Probleme: Jeder Alien möchte zu einer Haltestelle in der passenden Farbe, im Waggon ist zunächst nur Platz für einen Passagier und die Schienen können nicht über Kreuz geführt werden.

Cosmic Express bietet mit 125 Leveln einen großen Umfang

Was in den ersten Leveln noch ein Kinderspiel ist, wird spätestens ab den zweistelligen Leveln zu einer echten Herausforderung. Die Welten werden immer größer und es wollen immer mehr Aliens transportiert werden. Zudem muss man es am Ende jeweils noch zum Ausgang schaffen, darf sich diesen also ebenfalls nicht verbauen.

Nach und nach kommen in Cosmic Express immer mehr Details hinzu, auf die man achten muss: Der Zug verschwindet beispielsweise in Löchern auf dem Boden und taucht an anderer Stelle wieder auf. Später gibt es zusätzliche Waggons, bei denen man zusätzlich auf die richtige Reihenfolge der Besetzung achten muss. Trotzdem bleibt die Bedienung von Cosmic Express spielend einfach: Man zeichnet die Gleise einfach mit dem Finger auf den Bildschirm, einfacher geht es nun wirklich nicht.

Und so kann ich am Ende sagen: Auch wenn Cosmic Express schon etwas angestaubt ist, lohnt sich der Download auf jeden Fall. Dazu sorgt auch ein großer Umfang, immerhin warten 125 Level auf euch. Im deutschen App Store gibt es für das Spiel 4,4 von 5 möglichen Sternen.