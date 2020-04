Creativity goes on: Apple veröffentlicht neues Home-Video

In Zeiten von Corona muss man kreativ werden und neue Lösungen finden. Apple hat nun 97 Sekunden langes Video veröffentlicht, in dem gezeigt wird, wie die Leute Zuhause arbeiten. Natürlich kommen hier auch iPhone, iPad, Mac und Co. zum Einsatz.

Wir haben immer an die Kraft der Kreativität geglaubt. Jetzt sind wir mehr denn je inspiriert von Menschen in allen Teilen der Welt, die neue Wege finden, ihre Kreativität, ihren Einfallsreichtum, ihre Menschlichkeit und ihre Hoffnung zu teilen.

Gleichzeitig verlinkt Apple auf praktische Ressourcen, die alle in englischer Sprache verfügbar sind.