“Crime + Investigation Play” ab sofort als neuer Amazon Channel verfügbar

Das Channel-Angebot bei Apple TV+ ist in Deutschland weiterhin traurig. Warum hier nur 3 Kanäle angeboten werden, ist rätselhaft. Amazon macht vor, wie es richtig geht und erweitert sein schon üppiges Angebot um einen weiteren Channel. “Crime + Investigation Play” ist ab sofort verfügbar, kann 14 Tage gratis getestet werden und kostet danach 3,99 Euro pro Monat.

Crime + Investigation Play bedient dabei ein breites Spektrum des True-Crime-Genres. Dabei ergründet Crime + Investigation Play die Spannungsfelder zwischen Täter und Opfer, Recht und Gerechtigkeit, Strafe und Vergeltung, Fakten und Indizien und macht sie für den Zuschauer sichtbar. Auf dieser Seite könnt ihr euch die entsprechenden Titel genauer ansehen.

Crime + Investigation Play von A+E Networks Germany setzt auf ein breites Spektrum internationa- ler wie lokaler True-Crime-Formate und greift gesellschaftlich relevante wie brisante Themen auf, z.B. in 60 Days In – Undercover im Knast Staffel 5, einer Dokumentation, bei der sich unschuldige Freiwillige in den gefährlichsten US-Gefängnissen als Häftlinge ausgeben, um Missstände und Korruption aufzudecken. Weitere Highlights, die über den Channel verfügbar sind, sind unter anderem The First 48 – Marcia Clark ermittelt Staffel 1, Surviving R. Kelly Staffel 1 und Interview mit einem Mörder Staffel 1 & 2. Zum Portfolio zählen auch deutsche Eigenproduktionen wie die True- Crime-Dokureihe Protokolle des Bösen. Bei Crime + Investigation Play stehen dabei nicht die Ab- scheulichkeit oder der Schrecken der Verbrechen im Vordergrund, sondern es werden vor allem die Ermittlungsarbeit sowie die Hintergründe der Taten und die psychologische Komponente beleuchtet.