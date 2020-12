Das neue MacBook Air: Das perfekte Gerät für den Otto-Normal-Verbraucher?

Im November musste ich meiner Schwester bei der Auswahl eines neuen MacBooks helfen. Ihre alte Möhre, schon länger mit defekten Lautsprechern, hat sich endgültig in die ewigen Jagdgründe verabschiedet, zu retten war da nichts mehr. Und was soll ich euch groß sagen? Einen besseren Zeitpunkt für ein neues MacBook hätte es gar nicht geben können, denn mit den neuen M1-Prozessoren hat Apple unlängst eine neue Ära eingeläutet.

Aber kommen wir zunächst mal zum Anforderungsprofil, das meine Schwester dem MacBook stellt: Im Internet surfen, Mails schreiben, Netflix schauen, ein paar Urlaubsfotos bearbeiten und auch mal einen Film mit iMovie schneiden. In Corona-Zeiten kommen natürlich auch das Home Office samt Zoom-Konferenzen nicht zu kurz.

Genau für solche Anforderungen hat Apple ein echtes Ass im Ärmel: Das neue MacBook Air mit M1 Prozessor. Zu empfehlen ist hier das günstigere Modell mit 8-Core CPU und 7-Core GPU für aktuell 1.100,50 Euro. Der im Vergleich zum besser ausgestatteten Modell fehlende achte GPU-Kern dürfte sich für 99 Prozent der Nutzer nicht bemerkbar machen. Ebenso zeigt meine Erfahrung mit dem Mac Mini M1: 8 GB Arbeitsspeicher reichen aus. Überlegen sollte man sich, ob man beim MacBook Air von 256 auf 512 GB SSD aufstockt, das würde das Basis-Modell dann 224,20 Euro teurer machen.

Preis-Leistung des neuen MacBook Air ist beeindruckend

In Sachen Leistung reicht das MacBook Air für meine Schwester mehr als aus – und auch jeder andere Otto-Normal-Verbraucher sollte in den kommenden Jahren sehr viel Spaß mit diesem Gerät haben. Neben der deutlich gesteigerten Leistung macht sich im Vergleich zum Vorgänger vor allem der Verzicht auf einen aktiven Lüfter positiv bemerkbar. So hört es sich bei der nächsten Zoom-Konferenz nicht mehr so an, als würde sich im gleichen Raum jemand die Haare föhnen.

Besonders bemerkenswert ist die Preisentwicklung. Das vorherige MacBook Air hat in der Basis-Ausstattung mit dem schwachen i3-Prozessor 1.199 Euro gekostet, die Variante mit i5-Prozessor lag bei 1.499 Euro. Das neue MacBook Air kostet – mit normaler Mehrwertsteuer – 1.149 Euro. Gerade im Anbetracht der Leistung ein richtig guter Kurs.

Weitere spannende Eindrücke rund um das neue MacBook Air findet ihr im folgenden englischsprachigen YouTube-Video. Dort wird das neue Modell unter anderem mit dem neuen MacBook Pro, dem alten MacBook Air und einem vergleichbaren Windows-Notebook verglichen.

Gibt es denn überhaupt keinen Anlass zur Kritik? Arbeitsspeicher und SSD kann man beim MacBook Air schon lange nicht mehr selbst austauschen – und wenn etwas kaputt geht, dann wird es teuer. Aber das ist ja mittlerweile bei fast jedem Apple-Produkt der Fall. Gerade für Umsteiger dürfen die beiden USB-C/Thunderbolt-Anschlüsse eine Herausforderung sein, aber nach mittlerweile mehr als vier Jahren mit diesem Anschluss muss ich sagen: Es ist nichts, vor dem man sich fürchten müsste.

Daher kann ich als Fazit festhalten: Wenn ihr ein neues MacBook mit 13 Zoll Display sucht und damit die normalen Aufgaben des Alltags erledigen wollt, seid ihr beim neuen Air genau an der richtigen Adresse. Etwas Geduld ist nur gefragt, wenn man zwingend auf Windows-Programme angewiesen ist – der Launch einer angepassten Version von Parallels steht aber schon bald an.

Okay, eine Sache wäre da dann doch noch: Mit der Verfügbarkeit sieht es aktuell nicht gerade rosig aus. Bei Apple wird das MacBook Air erst im kommenden Jahr lieferbar sein, bei Amazon sieht es ähnlich aus. Das MacBook Air als Weihnachtsgeschenk – das wird schwierig!