TomTom GO jetzt auch im CarPlay-Dashboard verfügbar

Nachdem gestern schon Waze den Weg in das CarPlay-Dashboard gefunden hat, folgt nun auch die hierzulande beliebte Navi-App TomTom GO (App Store-Link). Installiert das Update auf Version 2.4 und nutzt TomTom GO dann auf der CarPlay-Startseite.

Lange Zeit war dieser Platz nur der Karten-App von Apple vorenthalten. Seit iOS 13.4 dürfen auch Drittanbieter hier ihre Karten anzeigen. In der Split View-Ansicht gibt es bei aktiver Navigation zusätzliche Abbiegeanweisungen, zudem kann man die Musik steuern. TomTom blendet hier übrigens die 3D-Karte ein.

Neben Waze, TomTom GO und Apple-Karten lässt sich auch Google Maps im CarPlay Dashboard verwenden – und das schon seit August dieses Jahres.

Welche App nutzt ihr mit CarPlay?