Der Fotoguide: Ab sofort in Version 4.3 und mit 50 Prozent Rabatt

Seid ihr Fotografie-Anfänger und würdet euch gerne mehr mit der Theorie beschäftigen? Ihr fotografiert häufiger, aber wollt eure abgelichteten Werke noch verbessern? Dann solltet ihr euch die Anwendung Der Fotoguide (App Store-Link) im App Store ansehen. Zum aktuellen Preis von 4,49 Euro bekommt man ein umfangreiches Kompendium, um die Fotografie für sich zu entdecken. Der Download ist ab iOS 13.0 bzw. watchOS 6.0 oder neuer möglich, zudem wird 1,5 GB an freiem Speicherplatz benötigt.

Die Entwickler von Blue Box Productions beschreiben ihre App als den „umfangreichsten Ratgeber rund um die Fotografie im App Store“. Und die bisherigen Nutzerbewertungen geben den Machern recht: Hervorragende 4,9 von maximal 5 Sternen gibt es für den Fotoguide bisher, und das bei aktuell über 100 Bewertungen für die neue Version der Anwendung.

Sonnen- und Mondstand visualisieren in v4.3



Womit wir schon beim Hauptthema dieses Artikels sind: Die neue Version vom Fotoguide. Die App wurde jüngst auf Version 4.3 aktualisiert und kommt als großes Highlight nun mit einem neuen AR-Modus daher, der auf Apples ARKit basiert. Dieser erlaubt es, den Sonnen- und Mondstand für einen beliebigen Zeitpunkt zu visualisieren. „So kann man Fotos gezielt planen und ein besseres Gespür für das Fotografieren mit natürlichem Licht entwickeln“, heißt es von den Entwicklern in einer Mitteilung an uns.

Außerdem wurde das Thema „iPhone & iPad“ in v4.3 um neue Themen erweitert, um vor allem die Nutzer zu bedienen, die gerne mit ihrem iPhone fotografieren und ihre Fähigkeiten in diesem Bereich verbessern möchten. Da aktuell viele Menschen zuhause sind und Langeweile ein großes Thema ist, haben sich die Macher des Fotoguides zudem entschlossen, ihre App mit einem 50-prozentigen Rabatt anzubieten. Statt bisheriger 8,99 Euro wird also derzeit nur 4,49 Euro für die Universal-App fällig. „So kann man die Zeit nutzen, um mehr über das spannende Thema der Fotografie zu lernen“, berichtet dazu Katrin vom Fotoguide-Team. Weitere Infos zum Fotoguide gibt es auch auf der offiziellen Website der App.