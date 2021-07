Der Hueblog verlost Saturn-Gutscheine im Wert von 500 Euro

Als ich vor mittlerweile fast vier Jahren an einem verregneten Sonntag-Nachmittag auf die Idee kam, mir die Domain hueblog.de zu sichern, hätte ich nicht gedacht, dass das eine der besten Entscheidungen in meinem Blogger-Lesen sein sollte. Mittlerweile lesen auf der nicht mehr ganz so kleinen Seite mehr als 100.000 Hue-Fans im Monat. Klasse!

Und das gibt uns natürlich auch die Möglichkeit, dort mal die eine oder andere Aktion zu starten. Noch bis Sonntag gibt es beispielsweise ein Gewinnspiel, das man sich auch dann genauer ansehen sollte, wenn man kein Philips Hue im Einsatz hat.

Gewinnen könnt ihr nämlich einen von insgesamt fünf Saturn-Gutscheinen im Wert von 100 Euro. Und auch wenn das nicht für das nächste iPhone oder iPad reicht, gibt es im Portfolio von Saturn ja sicher etwas passendes für euch. Schaut also direkt mal im Hueblog vorbei und nehmt noch bis Sonntagabend am Gewinnspiel teil – unsere kleine Aufgabe könnt ihr binnen weniger Minuten erfolgreich absolvieren.