Die Farce des E-Rezepts: Weitere Schritte zur Einführung geplant

Wenn ich das Wort „E-Rezept“ höre, möchte ich gleich schreiend die Hände vors Gesicht schlagen. Denn nicht nur die Coronavirus-Pandemie hat eindrucksvoll aufgezeigt, wo es in Deutschland beim Stichwort Digitalisierung noch deutlich Luft nach oben gibt. Ein hervorragendes Beispiel ist das E-Rezept, eine digitale Version des bisher zumeist auf rosa Zetteln ausgestellten Medikamenten- und Hilfsmittelrezepts aus der Arztpraxis.

Das E-Rezept soll die noch immer bestehende Zettelwirtschaft in Arztpraxen verringern und eigentlich schon zum 1. Oktober 2021 eingeführt werden. Dann verschob das zentral zuständige Unternehmen Gematik den Termin weiter nach hinten – der 1. Januar 2022 sollte es dann sein. Aber auch aus dem 1. Januar 2022 wurde nichts. Gematik ließ seinerzeit verlauten, „Das E-Rezept kommt.“, stellte aber durch den Produktmanager Hannes Neumann gleichzeitig fest, „Wir haben momentan kein Enddatum.“

Gematik ist das verantwortliche Unternehmen für die gesamte E-Rezept-Infrastruktur und soll das Gesundheitswesen zur Digitalisierung verhelfen. Die als GmbH gegründete Firma gehört zu 51 Prozent dem Bundesministerium für Gesundheit.

Nachdem es nun eine erneute monatelange Hängepartie gab, haben sich laut t3n nun Beteiligte aus dem Gesundheitswegen endlich „auf die weiteren Schritte zur Einführung des E-Rezepts geeignet“. Ab dem 1. September dieses Jahres seien Apotheken in Deutschland dazu verpflichtet, E-Rezepte anzunehmen.

Noch mehr Pilot-Einführungen und schwammige Aussagen

Arztpraxen müssen die elektronischen Rezepte allerdings noch nicht ausstellen. Für sie gilt ein regionales Stufenmodell, das ab September in Schleswig-Holstein und Westfalen-Lippe starten und sukzessive erweitert werden soll. „Ab dann sollen in einem Pilotverfahren immer mehr Praxen und Klinken dazukommen, damit die Nutzung stark nach oben geht und schließlich von einer flächendeckenden Anwendung die Rede sein kann“, so t3n.

In den beiden genannten Regionen sollen auch Arztpraxen und Kliniken ab Dezember 2022 verpflichtend E-Rezepte ausstellen. Allerdings hat das Vorhaben an dieser Stelle erneut einen Haken: Dies soll nur gelten, wenn die Gematik und ihre Gesellschafter (das sind neben dem Bund auch weitere Ärzte-, Klinik- und Kassenorganisationen) mit der Pilot-Einführung zufrieden sind und diese als Erfolg werten.

„Ebenfalls im Dezember soll die sukzessive Einführung des E-Rezepts in sechs weiteren Bundesländern starten und der Rest im kommenden Jahr. Auch dies steht unter Vorbehalt. Welche Bundesländer in welcher Phase starten sollen, ist noch offen.“

Für meine Begriffe gibt es hier noch eindeutig zu viele „unter Vorbehalte“ und „noch offen“. Im vergangenen Jahr scheiterte bereits eine Testphase in Berlin und Brandenburg, auch an einer mit Verspätung gestarteten bundesweiten Testphase beteiligte sich nur eine verschwindend geringe Anzahl an Arztpraxen. Bisher wurden in sechs Monaten etwa 24.000 E-Rezepte bundesweit eingelöst. Jährlich werden in Deutschland allerdings rund 500 Millionen Rezepte ausgestellt, so dass die Zahl 24.000 nicht mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein sein dürfte. Womit wir wieder beim ersten Satz dieses Artikels und dem Schreiend-die-Hände-vors-Gesicht-schlagen-Zustand angelangt wären…